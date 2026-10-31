زلزله ۳.۸ ریشتری فارس را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۲۰:۴۶ شامگاه شنبه ۹ آبان ماه حوالی شهر عمادده از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
لارستان- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتری حوالی شهر عمادده از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۲۰:۴۶ شامگاه شنبه ۹ آبان ماه حوالی شهر عمادده از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.
نظر شما