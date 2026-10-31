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۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷

زلزله ۳.۸ ریشتری فارس را لرزاند

زلزله ۳.۸ ریشتری فارس را لرزاند

لارستان- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتری حوالی شهر عمادده از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر ، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۲۰:۴۶ شامگاه شنبه ۹ آبان ماه حوالی شهر عمادده از توابع شهرستان لارستان در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6995667

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