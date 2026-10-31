به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست با دهقانی رئیس بنیاد نخبگان استان بوشهر اظهار کرد: ظرفیت نخبگان می‌تواند در حوزه‌های مختلف مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی راهگشای بسیاری از مسائل باشد و باید زمینه حضور مؤثر آنان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری فراهم شود.

وی افزود: نباید به برگزاری این جلسات بسنده کنیم، بلکه لازم است ارتباط و همکاری با بنیاد نخبگان به‌صورت مستمر دنبال شود و ایده‌ها و پیشنهادهای تخصصی نخبگان در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.



فرماندار دشتی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم و تأکیدات استاندار بوشهر بر استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی تصریح کرد: تلاش ما این است که اقدامات و برنامه‌های اجرایی در سطح شهرستان، از نگاه علمی و پیوست کارشناسی برخوردار باشد.



مقاتلی با بیان اینکه تغییر در حکمرانی مرسوم مستلزم اصلاح برخی رفتارها و شیوه‌های مدیریتی است، خاطرنشان کرد: برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به تصمیم‌های اثربخش، باید از ظرفیت هیأت‌های اندیشه‌ورز استفاده کنیم و این ظرفیت‌ها را به‌درستی در مسیر اجرا و حل مسائل به کار بگیریم.

فرماندار دشتی با اشاره به لزوم شناسایی افراد مستعد جهت تربیت نخبگان از سنین پایین بیان کرد: با هدف عملیاتی شدن این موضوع طرح شناسایی نخبگان از مقطع سه ساله دوم ابتدایی در مدارس شهرستان اجرا و عملیاتی خواهد شد.

وی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان مکلف به همکاری با بنیاد نخبگان هستند و مدیریت شهرستان نیز برای حمایت و همراهی با هر ایده‌ای که قابلیت اجرا و اثرگذاری در دشتی داشته باشد، آمادگی دارد.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های حوزه دریا گفت: این حوزه از زمینه‌های مناسب برای بهره‌گیری از دانش، تخصص و ایده‌های نخبگان برخوردار است و می‌توان با ارائه طرح‌های علمی و کاربردی، زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.