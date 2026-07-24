به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی جمعه شب در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان دشتی، با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات کمیسیون دانشجویی، اظهار داشت: استمرار این نشست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات کارشناسی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان و دانشجویان در مسیر توسعه شهرستان باشد.

وی افزود: ظرفیت علمی، پژوهشی و ایده‌های نوآورانه دانشجویان سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشرفت شهرستان است و باید از این توانمندی در برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و حل مسائل مختلف شهرستان به شکل مطلوب استفاده شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و جامعه دانشجویی، خاطرنشان کرد: دانشجویان می‌توانند با ارائه راهکارهای علمی و خلاقانه، نقش مؤثری در شناسایی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کاربردی برای توسعه شهرستان ایفا کنند.

مقاتلی با بیان اینکه امروز امیدآفرینی مهم‌ترین نیاز جامعه است، تصریح کرد: ایجاد روحیه امید، نشاط و اعتماد به آینده در میان دانشجویان و جوانان از اولویت‌های مهم است و همه دستگاه‌ها باید در این مسیر مسئولانه عمل کنند.

وی ادامه داد: هر اندازه بتوانیم فضای امید، مشارکت و نقش‌آفرینی را در میان دانشجویان تقویت کنیم، آینده شهرستان و کشور از نیروی انسانی توانمند، متخصص و متعهد بیشتری برخوردار خواهد شد.

فرماندار دشتی در پایان بر تداوم برگزاری نشست‌های کمیسیون دانشجویی و استفاده از نظرات و پیشنهادهای دانشجویان در تصمیم‌گیری‌های شهرستان تأکید کرد و خواستار حضور جدی و پر رنگ تر مسئولان دانشگاه ها در جلسات و تصمیم سازی ها جهت نقش آفرینی حوزه دانشگاهی در مسائل مختلف شهرستان شد.