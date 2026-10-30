به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید زمانی شامگاه چهارشنبه در حاشیه اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۴ هزار شهید استان گلستان اظهار کرد: بزرگداشت شهدا صرفاً یادآوری خاطرات دوران دفاع مقدس نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی اندیشه‌ها، آرمان‌ها و پیام‌هایی است که می‌توانند مسیر حرکت جامعه را در شرایط مختلف روشن کنند.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به مردم ایران به‌ویژه مردم استان گلستان افزود: امام خمینی (ره) با تأکید بر نقش محرم و صفر در زنده نگه داشتن اسلام، اهمیت انتقال فرهنگ عاشورا را یادآور شدند؛ فرهنگی که محور آن ایستادگی جبهه حق در برابر باطل و دفاع از ارزش‌های الهی است.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان ادامه داد: شهدای انقلاب اسلامی نیز با تأسی از مکتب عاشورا، هر زمان که کشور و نظام به حضور و فداکاری آنان نیاز داشت، مسئولیت خود را ایفا کردند و با ایثار جان، از اسلام و ایران دفاع کردند.

زمانی با اشاره به تأکید امام شهید بر اینکه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست، گفت: آنچه در کنار گرامیداشت نام شهدا اهمیت دارد، شناخت پیام و اندیشه آنان است؛ چراکه صرف برگزاری مراسم و یادبود، بدون توجه به محتوای وصیت‌نامه‌ها و آرمان‌های شهدا، نمی‌تواند همه اهداف این رویدادها را محقق کند.

وی بصیرت را یکی از مهم‌ترین مفاهیم مشترک در وصیت‌نامه شهدا دانست و گفت: مطالعه وصایای شهدا نشان می‌دهد که آنان بر شناخت درست شرایط، تفکر آگاهانه و اقدام به‌موقع تأکید داشته‌اند؛ موضوعی که امروز نیز برای حفظ و دفاع از دستاوردهای انقلاب اهمیت دارد.

معاون اجرایی سپاه نینوا گلستان خاطرنشان کرد: بصیرت به این معناست که انسان در هر مقطع، شرایط را به‌درستی بشناسد و متناسب با نیاز زمان تصمیم بگیرد و عمل کند؛ از همین رو، فرهنگ ایثار و شهادت محدود به دوران جنگ نیست و در هر برهه‌ای متناسب با شرایط جامعه ضرورت پیدا می‌کند.