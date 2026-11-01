انوشیروان محسنی‌بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سفر به خراسان جنوبی و بازدید از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های طبس، بیرجند، قاینات، خوسف، سرایان، سربیشه و درمیان، با جاذبه‌های ارزشمند و متنوعی در این استان آشنا شدیم.

وی افزود: خراسان جنوبی در حوزه‌های گردشگری تاریخی، تمدنی، فرهنگی، ادبی، مذهبی، نجوم و کشاورزی ظرفیت‌های قابل‌توجهی دارد و روستاهای شاخص، محصولات کشاورزی و فرهنگ اصیل مردم این منطقه می‌تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به دیدار با تشکل‌های بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری بیان کرد: فعالان این بخش از نگاه استاندار به توسعه گردشگری و حمایت‌های انجام‌شده در زمینه تخصیص اعتبارات تملک دارایی، پرداخت تسهیلات و رفع موانع سرمایه‌گذاری سخن گفتند.

محسنی‌بندپی ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده، ظرفیت‌های مناسبی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان گردشگری از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد خدمات سفر فراهم شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌های شاخص خراسان جنوبی تصریح کرد: اقدامات لازم برای ثبت ملی و جهانی محصولات کشاورزی ارزشمند استان از جمله عناب، زرشک و زعفران دنبال خواهد شد تا این محصولات بیش از گذشته در سطح ملی و بین‌المللی معرفی شوند.

افین در مسیر ثبت جهانی قرار می‌گیرد

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: برای معرفی روستاهای شاخص استان نیز برنامه‌ریزی خواهیم کرد و روستای افین از جمله مناطقی است که برای ثبت جهانی آن اقدام می‌کنیم تا خراسان جنوبی در کنار اصفهک، دومین روستای ثبت جهانی خود را داشته باشد.

محسنی‌بندپی با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه گفت: تأمین تسهیلات مورد نیاز فعالان بوم‌گردی، توسعه صنایع‌دستی و حمایت از طرح‌هایی که به بالفعل شدن ظرفیت‌های گردشگری استان کمک می‌کنند، از جمله موضوعاتی است که برای پیگیری آن اهتمام خواهیم داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با جمع‌بندی دستاوردهای سفر به خراسان جنوبی، اقدامات مؤثری برای شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری استان انجام شود و نتایج این پیگیری‌ها در اختیار رسانه‌ها و فعالان این حوزه قرار گیرد.