به گزارش خبرنگار مهر، شرکت قطعه‌سازی آلمانی «آوموو» (Aumovio) هشدار داد که تولید جهانی خودرو در چند سال آینده با رشد بسیار محدودی مواجه خواهد بود؛ موضوعی که چشم‌انداز بهبود صنعت خودروسازی را با تردید روبه‌رو کرده است.

به نوشته رویترز، این شرکت که در سال ۲۰۲۵ از گروه کانتیننتال جدا شد، روز پنجشنبه ضمن تأیید چشم‌انداز مالی خود برای سال ۲۰۲۶، از بهبود سودآوری در سه‌ماهه سوم خبر داد.

حاشیه سود عملیاتی تعدیل‌شده آوموو در این دوره به ۳.۵ درصد رسید که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۱ درصدی تحلیلگران بود.

با این حال، فیلیپ فون هیرشهایدت، مدیرعامل آوموو، اعلام کرد انتظار دارد تولید جهانی خودرو در سال‌های پیش رو تنها رشد اندکی داشته باشد و برخلاف برخی پیش‌بینی‌ها، نسبت به بهبود بازار در سال ۲۰۲۷ خوش‌بین نیست.

وی تأکید کرد که بازگشت معنادار صنعت خودرو مستلزم بهبود شرایط بازار چین است؛ بازاری که همچنان با رکود قابل‌توجه مواجه است.

این شرکت همچنین اعلام کرد افزایش قیمت نیمه‌رساناها، محصولات حافظه و مواد اولیه می‌تواند در سال ۲۰۲۷ دست‌کم یک میلیارد یورو هزینه اضافی ناخالص به این مجموعه تحمیل کند.

مدیر مالی شرکت نیز گفت آوموو تلاش خواهد کرد بخشی از این هزینه‌ها را به مشتریان منتقل کند.

رویترز گزارش داد صنعت خودروسازی آلمان و اروپا از تقاضای ضعیف بازار آسیب دیده و شرکت‌هایی مانند فولکس‌واگن و بی‌ام‌و در کنار تأمین‌کنندگان قطعات، با فشارهای اقتصادی و ضرورت بازسازی فعالیت‌های خود مواجه هستند.