بازرسی از ۴۳۰۰ واحد صنفی در ایلام طی سه ماه گذشته

سجاد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش از تشکیل قرارگاه، بازرسی‌ها به صورت جزیره‌ای توسط سه دستگاه صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی انجام می‌شد؛ اما کلیدواژه اصلی در رویکرد جدید، فرماندهی واحد در تصمیم‌گیری و میدان‌داری است.

وی بیان کرد: امروز ۳۱ دستگاه اجرایی، نظامی، امنیتی و انتظامی در قالب ۱۴ کمیته تخصصی، تحت پوشش این قرارگاه در تمامی ۱۲ شهرستان استان و با ریاست استاندار و دبیری اداره‌کل اطلاعات فعالیت می‌کنند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با استناد به آمارهای دقیق عملکرد این قرارگاه در بازه زمانی ۱۵ مرداد لغایت ۳۰ مهر، تصریح کرد: در این مدت چهار هزار و ۳۰۰ بازدید میدانی در سطح استان انجام شده که حاصل آن تشکیل یک هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف و ارجاع به تعزیرات حکومتی بوده است. ارزش ریالی این پرونده‌ها بالغ بر ۷۲۶ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گفته غلامی، ۳۵ درصد از کل بازرسی‌های انجام‌شده منجر به تشکیل پرونده شده است که این امر نشان‌دهنده دقت، هدفمندی و اثربخشی بازرسان در میدان است.

وی همچنین به برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و احتکار کالا اشاره کرد و افزود: با رصد اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های متولی، موفق به شناسایی و ضربه به ۲۲ انبار احتکار کالا صرفاً در شهرستان ایلام شدیم که ارزش کالاهای کشف و توقیف‌شده در این انبارها بیش از ۶۶۰ میلیارد ریال ارزیابی شده است.

وی اضافه کرد: تشکیل این قرارگاه و تداوم نظارت‌های هدفمند، گامی استوار در جهت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات نسبی در سفره‌ معیشتی مردم ایلام به شمار می‌رود.