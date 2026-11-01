هدایی: ۴۲ هزار مأموریت اورژانس کردستان در ۸ ماه ثبت شد

بابک هدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی و کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان در هشت ماه نخست سال جاری ۴۲ هزار و ۱۵۵ مأموریت موفق امدادرسانی و انتقال بیماران به مراکز درمانی انجام داده‌اند.

وی افزود: در همین مدت کارشناسان مرکز پیام اورژانس نیز ۲۵ هزار و ۷۱۱ مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان ارائه کردند و از طریق راهنمایی‌های پزشکی، آنان را در مواجهه با شرایط اضطراری همراهی کردند.

حوادث ترومایی بیشترین سهم مأموریت‌ها را داشت

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به تفکیک مأموریت‌های ثبت‌شده بیان کرد: حوادث ترومایی با ۱۳ هزار و ۷۳۶ مورد بیشترین سهم مأموریت‌های اورژانس را به خود اختصاص داده است.

هدائی ادامه داد: در این بازه زمانی سه هزار و ۴۱۷ مأموریت مربوط به بیماران قلبی و عروقی، یک هزار و ۶۰۴ مأموریت مرتبط با مشکلات تنفسی و ۹۳۵ مأموریت نیز برای رسیدگی به بیماران دیابتی انجام شده است.

وی اضافه کرد: همچنین ۵۳۴ مأموریت مرتبط با حوادث و مشکلات مغزی و ۲۶۱ مأموریت مربوط به موارد مسمومیت در استان به ثبت رسیده است.

ثبت ۸ زایمان موفق با کمک نیروهای اورژانس

هدائی با اشاره به دیگر خدمات ارائه‌شده توسط نیروهای اورژانس ۱۱۵ کردستان گفت: در هشت ماه نخست امسال، هشت زایمان موفق با کمک کارشناسان اورژانس انجام شده و سایر مأموریت‌های فوریت‌های پزشکی نیز در نقاط مختلف استان پیگیری شده است.

وی با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی و ستادی اورژانس تصریح کرد: سرعت، دقت و کیفیت سه رکن اصلی امدادرسانی هستند و همکاران ما در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای، با وجود دشواری‌های مأموریت و شرایط جغرافیایی استان، به‌صورت شبانه‌روزی برای کمک به بیماران و مصدومان تلاش می‌کنند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان از شهروندان خواست هنگام بروز حوادث و فوریت‌های پزشکی با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند و تا رسیدن آمبولانس، توصیه‌های کارشناسان مرکز پیام را رعایت کنند.