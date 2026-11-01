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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

گودرزی: دولت به زودی گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات را معرفی می‌کند

گودرزی: دولت به زودی گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات را معرفی می‌کند

سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس گفت: دولت به زودی گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات را به مجلس معرفی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌ رئیسه مجلس اعلام کرد: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، صرفا به مدت ۳ ماه می‌تواند سرپرست تعیین کند این در حالی است که از ۱۹ مردادماه تا ۴ شهریور یعنی ۴۵ روز بیشتر از مهلت مقرر با استجازه به تعویق افتاد.

وی ادامه داد: اکنون بیش از یک ماه از فرصت دولت برای معرفی وزیر گذشته است و ضرورت دارد هر چه سریع تر وزیر پیشنهادی معرفی گردد.

گودرزی تصریح کرد: صبح امروز در جلسه هیات رئیسه مجلس این موضوع مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. دولت به زودی گزینه نهایی را به مجلس به منظور برگزاری جلسه رای اعتماد معرفی می‌نماید.

کد مطلب 6996067
زهرا علیدادی

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