به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «عشق ما را خواهد برد» به نویسندگی و کارگردانی بابک نبی‌زاده و تهیه‌کنندگی سید جلال چاوشیان، در ژانر سینمای جاده‌ای، در گرمسار آغاز شد. این فیلم دومین همکاری مشترک چاوشیان و نبی‌زاده در سینمای بلند است.

«عشق ما را خواهد برد» داستان سفر جاده‌ای ۲ زن را روایت می‌کند که برای دیداری مهم در ساحل یکی از شهرهای جنوبی کشور راهی سفر می‌شوند و در طول مسیر با اتفاقات و مشکلات مختلفی روبه‌رو می‌شوند.

فرشته سرابندی، رضا اخلاقی و حدیثه کرمی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. همچنین علی رحیمی، محسن فدایی‌باش، النا پوررحیم، ایوب رحیمی، مهران مظفری، بهرام کمیجانی، مهتاب زارع و غلام رنجبر دیگر بازیگرانی هستند که تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است.

فیلمبرداری «عشق ما را خواهد برد» در نخستین روزهای تولید با ضبط سکانس‌های جاده‌ای در مناطق گرمسار و آرادان آغاز شده است. تنوع بافت کویری و چشم‌اندازهای طبیعی این مناطق، از جمله دلایل انتخاب آنها برای تصویربرداری بخش‌هایی از فیلم است. گروه تولید در ادامه برای فیلمبرداری سکانس‌های دیگر به استان‌های هرمزگان، مازندران و تهران و همچنین مناطقی از جزیره قشم سفر خواهد کرد.

عوامل فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: سید جلال چاوشیان، نویسنده و کارگردان: بابک نبی‌زاده، مجری طرح: محمد طاهر عزیزپور، مدیر تولید: بهرام کمیجانی، مدیر فیلمبرداری: امیرعلی ویسی، تدوینگر: مستانه مهاجر، طراح صحنه: الهه نجفی، طراح لباس: فاطمه صفری‌پور، آهنگساز: جواد شاهی، طراح گریم: شهرام خلج، صدابردار: جلال سعادت‌یار، سرپرست گروه کارگردانی و مدیر برنامه‌ریزی: عقیل تقی‌زاده، دستیار اول کارگردان: میلاد فاتحی، منشی صحنه: روشنا رستمی، طراحی و ترکیب صدا: رضا براقی طهرانی و امیرحسین صادقی، اجرای گریم: فرشته گودرزی، دستیاران تدوین: فرید شریفی و امیرعلی صالحی، دستیار اول طراح صحنه: فائزه چالاکی، دستیار صحنه: ملیکا صفیعی، تصویربردار پشت‌صحنه: نیما مهدوی، عکس، پوستر و گرافیک: فریده حسینی، ساخت آکسسوار تخصصی: مصطفی مهدوی، گروه فیلم‌برداری: یوسف شهبازی، فرهاد عبدی‌بافتوت و فرزاد فتحی‌زاده، پشتیبانی تولید: رضا صادقی، دستیار تدارکات: ایمان ولی‌نواز، سینه‌موبیل: محمود گودرزی، خودرو صحنه: محسن ترامشلو، ترابری: احمد کمیزی، علیرضا دهقانی و میلاد قنبری، راهنمای محلی: جمال عامری، مؤسسه دیده‌بان کویر، روابط عمومی: زهره کردلو.