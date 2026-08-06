  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷

تفاهم‌نامه خرید ۱۲ آمبولانس برای ناوگان اورژانس سمنان امضا شد

تفاهم‌نامه خرید ۱۲ آمبولانس برای ناوگان اورژانس سمنان امضا شد

سمنان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از امضای تفاهم‌نامه خرید ۱۲دستگاه آمبولانس و تجهیزات پزشکی مورد نیاز خبر داد و گفت: این طرح با هدف ارتقای توان عملیاتی اورژانس طی ۱۲ ماه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور شامگاه پنجشنبه در بازدید اورژانس سمنان از امضای تفاهم‌نامه همکاری برای تأمین اعتبار و خرید ۱۲ دستگاه آمبولانس و تجهیزات پزشکی مورد نیاز دانشگاه خبر داد و بیان کرد: رویکرد این اقدام تقویت زیرساخت‌های حوزه فوریت‌های پزشکی و افزایش توان عملیاتی اورژانس است.

وی ادامه داد: پس از واریز سهم تعهدات طرفین به حساب دانشگاه، فرآیند ثبت سفارش، خرید و تجهیز آمبولانس‌ها آغاز خواهد شد تا ناوگان اورژانس استان به تجهیزات جدید و استاندارد مجهز شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی توضیح داد: تأمین آمبولانس‌های جدید نقش مؤثر در افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای کیفیت خدمات فوریت‌های پزشکی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان خواهد داشت.

رشیدی پور خاطرنشان کرد: پس از خرید و تجهیز، آمبولانس‌ها در پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سراسر استان مستقر خواهند شد تا بخشی از نیازهای موجود در حوزه امداد و نجات و خدمات اورژانسی را برطرف کنند.

وی توسعه زیرساخت‌های اورژانس و ارتقای امکانات پیش بیمارستانی را از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برشمرد و افزود: تفاهم‌نامه مذکور با اعتبار اجرایی ۱۲ ماهه، به امضای محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، دکتر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و نماینده وزیر بهداشت و دکتر علی رشیدی‌پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان رسیده است.

کد مطلب 6910012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها