به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور شامگاه پنجشنبه در بازدید اورژانس سمنان از امضای تفاهمنامه همکاری برای تأمین اعتبار و خرید ۱۲ دستگاه آمبولانس و تجهیزات پزشکی مورد نیاز دانشگاه خبر داد و بیان کرد: رویکرد این اقدام تقویت زیرساختهای حوزه فوریتهای پزشکی و افزایش توان عملیاتی اورژانس است.
وی ادامه داد: پس از واریز سهم تعهدات طرفین به حساب دانشگاه، فرآیند ثبت سفارش، خرید و تجهیز آمبولانسها آغاز خواهد شد تا ناوگان اورژانس استان به تجهیزات جدید و استاندارد مجهز شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با تأکید بر ضرورت نوسازی ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی توضیح داد: تأمین آمبولانسهای جدید نقش مؤثر در افزایش آمادگی عملیاتی، ارتقای کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی و کاهش زمان رسیدن بر بالین بیماران و مصدومان خواهد داشت.
رشیدی پور خاطرنشان کرد: پس از خرید و تجهیز، آمبولانسها در پایگاه های اورژانس پیش بیمارستانی سراسر استان مستقر خواهند شد تا بخشی از نیازهای موجود در حوزه امداد و نجات و خدمات اورژانسی را برطرف کنند.
وی توسعه زیرساختهای اورژانس و ارتقای امکانات پیش بیمارستانی را از اولویتهای دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان برشمرد و افزود: تفاهمنامه مذکور با اعتبار اجرایی ۱۲ ماهه، به امضای محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، دکتر جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و نماینده وزیر بهداشت و دکتر علی رشیدیپور رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان رسیده است.
نظر شما