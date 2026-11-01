به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد نائینیان، پیش از ظهر یکشنبه، در آیین رونمایی از مستند شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، بر ضرورت معرفی الگوهای ایثار و شهادت به نسل جدید تأکید کرد و گفت: ورامین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شهدای بسیاری را تقدیم کرده که در میان آنان، ۲۲ دانش‌آموز و ۳۰ فرهنگی در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیده‌اند.

نائینیان با اشاره به شهادت پنج دانش‌آموز از مناطق خیرآباد و کویرآباد ورامین در جنگ رمضان اظهار کرد: معرفی زندگی و آرمان‌های این شهدا به نسل جدید، از مسئولیت‌های فرهنگی و تربیتی آموزش‌وپرورش است.

وی با بیان اینکه مستند شهدای دانش‌آموز نباید صرفاً یک اثر تصویری تلقی شود، افزود: باید الگوهای ایثار و فداکاری در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدارس معرفی و نهادینه شوند تا دانش‌آموزان بدانند قهرمانان واقعی از دل همین مدارس و کلاس‌های درس برمی‌خیزند.

مدیر آموزش‌وپرورش ورامین خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت: شما امروز میراث‌داران راه محمدصالح و محمدسبحان عبدی هستید و تماشای این مستند باید فرصتی برای اندیشیدن به مسئولیت خود در قبال جامعه و ایران اسلامی باشد؛ دانش‌آموزان باید بررسی کنند چگونه می‌توانند با دانش و توانایی‌های خود در ساخت کشور نقش‌آفرینی کنند.

نائینیان با اشاره به تبدیل شدن این دو شهید به الگوهایی برای دانش‌آموزان شهرستان ادامه داد: بزرگ‌ترین پاسخ به دشمنان، تقویت توان علمی و آگاهی است؛ چراکه مسیر شهدا، مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلو است و نباید از آن عقب‌نشینی کرد.

وی همچنین درباره وضعیت آموزشی شهرستان ورامین اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹ هزار و ۷۶۶ دانش‌آموز در ۲۵۸ مدرسه این شهرستان تحصیل می‌کنند و بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز نیز در مدارس شاهد مشغول به تحصیل هستند.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان ورامین در پایان از اداره شاهد و امور ایثارگران اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، به‌ویژه رحیمی، رئیس امور ایثارگران، خانواده‌های شهدا و عوامل تهیه مستند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این اثر زمینه‌ساز ایجاد انگیزه در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان برای ادامه مسیر و آرمان‌های شهدا باشد.