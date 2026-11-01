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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

ورامین ۲۲ شهید دانش‌آموز و ۳۰ شهید فرهنگی تقدیم انقلاب کرده است

ورامین ۲۲ شهید دانش‌آموز و ۳۰ شهید فرهنگی تقدیم انقلاب کرده است

ورامین- معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران گفت: ورامین از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون ۲۲ شهید دانش‌آموز و ۳۰ شهید فرهنگی در دوران جنگ تحمیلی تقدیم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌محمد نائینیان، پیش از ظهر یکشنبه، در آیین رونمایی از مستند شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، بر ضرورت معرفی الگوهای ایثار و شهادت به نسل جدید تأکید کرد و گفت: ورامین از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون شهدای بسیاری را تقدیم کرده که در میان آنان، ۲۲ دانش‌آموز و ۳۰ فرهنگی در دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسیده‌اند.

نائینیان با اشاره به شهادت پنج دانش‌آموز از مناطق خیرآباد و کویرآباد ورامین در جنگ رمضان اظهار کرد: معرفی زندگی و آرمان‌های این شهدا به نسل جدید، از مسئولیت‌های فرهنگی و تربیتی آموزش‌وپرورش است.

وی با بیان اینکه مستند شهدای دانش‌آموز نباید صرفاً یک اثر تصویری تلقی شود، افزود: باید الگوهای ایثار و فداکاری در برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مدارس معرفی و نهادینه شوند تا دانش‌آموزان بدانند قهرمانان واقعی از دل همین مدارس و کلاس‌های درس برمی‌خیزند.

مدیر آموزش‌وپرورش ورامین خطاب به دانش‌آموزان حاضر در مراسم گفت: شما امروز میراث‌داران راه محمدصالح و محمدسبحان عبدی هستید و تماشای این مستند باید فرصتی برای اندیشیدن به مسئولیت خود در قبال جامعه و ایران اسلامی باشد؛ دانش‌آموزان باید بررسی کنند چگونه می‌توانند با دانش و توانایی‌های خود در ساخت کشور نقش‌آفرینی کنند.

نائینیان با اشاره به تبدیل شدن این دو شهید به الگوهایی برای دانش‌آموزان شهرستان ادامه داد: بزرگ‌ترین پاسخ به دشمنان، تقویت توان علمی و آگاهی است؛ چراکه مسیر شهدا، مسیر پیشرفت و حرکت رو به جلو است و نباید از آن عقب‌نشینی کرد.

وی همچنین درباره وضعیت آموزشی شهرستان ورامین اظهار کرد: در حال حاضر ۴۹ هزار و ۷۶۶ دانش‌آموز در ۲۵۸ مدرسه این شهرستان تحصیل می‌کنند و بیش از ۶۰۰ دانش‌آموز نیز در مدارس شاهد مشغول به تحصیل هستند.

معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش شهرستان ورامین در پایان از اداره شاهد و امور ایثارگران اداره‌کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران، به‌ویژه رحیمی، رئیس امور ایثارگران، خانواده‌های شهدا و عوامل تهیه مستند قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این اثر زمینه‌ساز ایجاد انگیزه در میان دانش‌آموزان و فرهنگیان برای ادامه مسیر و آرمان‌های شهدا باشد.

کد مطلب 6996139

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