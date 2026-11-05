سرهنگ داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توجه جدی دستگاه‌های مسئول به موضوع امدادرسانی، نمک‌پاشی و زمستان‌نگهداری راه‌ها اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی بارندگی در روزهای آینده، لازم است همه دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی و آمادگی کامل، اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند و از برخی محورهای مهم و حادثه‌خیز شهرستان غافل نشوند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در بلوار صنعت زمینه تقسیم حوزه مسئولیت دستگاه‌ها گفت: در این خصوص پیش‌تر مباحثی مطرح و صورت‌جلسه نیز تنظیم شده است، اما همچنان شهرداری در برخی موارد، مشکلات مطرح‌شده را خارج از حوزه مسئولیت خود می‌داند؛ در حالی که این موضوعات از نظر ایمنی حائز اهمیت است و بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند حادثه‌آفرین باشد.

عابدی با اشاره به وجود یک کانال آب روباز در یکی از محورهای شهرستان تصریح کرد: در سال گذشته، در محدوده این کانال یک مورد حادثه منجر به فوت رخ داده است. این کانال از میان مسیر عبور می‌کند و پوشیده نیست و به پاکسازی و ایمن‌سازی نیاز دارد. همچنین با توجه به شیب مسیر به سمت پمپ‌بنزین و کارخانه آرد، ضروری است وضعیت مسیر و نحوه هدایت آب مورد بازبینی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص ارتفاع و موانع پیش‌بینی‌شده در این محدوده نیز قرار بود اقدامات لازم انجام شود، اما همچنان مشکلات و اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

رئیس پلیس راهور گلپایگان در ادامه به ایجاد ورودی‌های غیرمجاز از سوی برخی کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی کارخانه‌ها به‌صورت شبانه اقدام به باز کردن در ورودی به لاین کندرو کرده‌اند، در حالی که مسیر دسترسی و ورودی مشخص برای آن‌ها وجود دارد. این اقدام موجب توقف خودروها در لاین کنترل و ایجاد خطر برای سایر وسایل نقلیه شده است.

عابدی با اشاره به وقوع تصادف در همین محدوده خاطرنشان کرد: در حادثه اخیر، توقف یک دستگاه تریلی در این محل از عوامل وقوع تصادف بوده است و لازم است از تکرار چنین اقداماتی جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به مشکل آب‌گرفتگی در محدوده ورودی شهرستان و مقابل پلیس راهور اظهار کرد: با شروع بارندگی، همانند سال گذشته، آب در این محدوده جمع می‌شود و به دلیل نبود مسیر مناسب برای خروج آب، شرایط تردد خودروها خطرناک می‌شود. با توجه به سرعت بالای وسایل نقلیه در ورودی شهرستان، این وضعیت می‌تواند منجر به وقوع حوادث رانندگی شود.

رئیس پلیس راهور گلپایگان با اشاره به پیش‌بینی بارندگی طی سه روز آینده بیان کرد: پیشنهاد می‌شود از طریق آموزش‌وپرورش اطلاع‌رسانی لازم انجام شود و در صورت امکان، ساعت شروع فعالیت مدارس با تأخیر ۱۰ تا ۳۰ دقیقه‌ای همراه باشد تا هم‌زمانی تردد دانش‌آموزان با شروع فعالیت ادارات و کارخانه‌ها کاهش پیدا کند.

وی افزود: در ساعات ابتدایی صبح، بیشتر خیابان‌های شهر با ترافیک سنگین مواجه هستند و بلوار گلپایگانی، بلوار سلمان فارسی و بلوار ولی‌عصر از جمله مسیرهایی هستند که به دلیل تردد کارکنان کارخانه‌های مستقر در شهرک صنعتی، با حجم بالای خودرو روبه‌رو می‌شوند.

عابدی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی و هماهنگی برای مدیریت ساعت شروع مدارس می‌تواند در کاهش بار ترافیکی، پیشگیری از تصادفات و افزایش ایمنی تردد شهروندان، به‌ویژه در روزهای بارانی، مؤثر باشد.