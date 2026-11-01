الخلیل در دهمین روز محاصره؛ اخراج ۵۳۷ خانواده و بازداشت ۱۱۵ فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نظامیان رژیم صهیونیستی برای دهمین روز متوالی به عملیات نظامی خود در شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری ادامه می‌دهند؛ عملیاتی که با تشدید محاصره مناطق گسترده‌ای از شهر و اعزام نیروهای کمکی همراه شده است.

نظامیان اشغالگر همچنان به خانه‌های فلسطینیان یورش برده و آنها را بازرسی و محتویاتشان را تخریب می‌کنند. این در حالی است که پیامدهای انسانی و اقتصادی این عملیات نیز رو به گسترش است.

شب گذشته، ارتش رژیم صهیونیستی نیروهای کمکی گسترده‌ای را از چند ورودی به سمت منطقه «دیر بحه» در غرب الخلیل اعزام کرد. همزمان محاصره و بسته بودن این منطقه ادامه یافت و نظامیان اشغالگر به خانه‌های فلسطینیان یورش برده و پس از بازرسی، محتویات آنها را تخریب کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین خانواده‌های بیشتری را مجبور کردند خانه‌های خود را به اجبار ترک کنند.

روز جمعه نیز نظامیان اشغالگر خانه‌های دو شهید «احمد الجعبه» و «حموده الجعبه» را در منطقه دیر بحه منفجر کردند. این دو فلسطینی ۲۳ اکتبر به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در ایست بازرسی «فرش الهوی» در شمال الخلیل به شهادت رسیده بودند.

بر اساس تازه‌ترین آمار، شمار خانوارهای آسیب ‌دیده از این عملیات به بیش از ۷۸۰ خانواده رسیده که ۵۳۷ خانواده به طور کامل و به اجبار از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

حدود ۵ هزار فلسطینی نیز با شرایط ناشی از محاصره و کوچ اجباری روبه‌رو هستند؛ برخی مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند و برخی دیگر به ویژه در مناطق «الجلده» و «دیر بحه» در داخل منازل خود تحت محاصره قرار دارند.

از آغاز این عملیات تاکنون، نظامیان رژیم صهیونیستی بیش از ۱۱۵ فلسطینی، از جمله یک دختر را بازداشت کرده‌اند. صدها نفر دیگر نیز موقتا بازداشت شده و تحت بازجویی میدانی قرار گرفته و با بدرفتاری روبه‌رو شده‌اند.

در چارچوب اقدامات امدادی، «کمیته پشتیبانی و امدادرسانی» اطلاعات ۵۳۷ خانواده آسیب ‌دیده شامل ۳ هزار و ۳۶۱ نفر را ثبت کرده است. در میان آنان ۲۳۲ نوزاد، هزار و ۱۹۳ کودک، ۳۲۶ سالمند، ۱۴۷ زن باردار یا شیرده، ۳۲ فرد دارای معلولیت و ۲۱۳ بیمار مبتلا به بیماری‌های مزمن حضور دارند.

اتاق بازرگانی الخلیل خسارت مستقیم ناشی از تعطیلی‌ها و بسته شدن مسیرها را روزانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون شِکِل، معادل تقریبی ۳.۲ تا ۳.۸ میلیون دلار، برآورد کرده است. تنها بخش تولید و توزیع شیر روزانه حدود یک میلیون شِکِل، معادل تقریبی ۳۱۸ هزار دلار، زیان می‌بیند.

این عملیات همچنین طی هفته گذشته روند آموزش حدود ۲۶۲ هزار دانش‌آموز در ۵۸۹ مدرسه سراسر استان الخلیل را مختل کرده است و هزاران دانش‌آموز در مناطق محاصره ‌شده یا مناطقی که ساکنان آنها کوچ داده شده‌اند، همچنان قادر به حضور در مدارس خود نیستند.

پیامدهای این عملیات به بخش کشاورزی نیز رسیده است. شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم صهیونیستی به کشاورزان فلسطینی هنگام برداشت زیتون در «خربه الخرابه» در شرق شهرک السموع در جنوب الخلیل حمله کردند، آنان را با تهدید سلاح از زمین‌هایشان بیرون راندند و محصول زیتونشان را به سرقت بردند.

اقدامات نظامی در مناطق گسترده‌ای از استان الخلیل همچنان ادامه دارد و ارتش رژیم صهیونیستی با بستن ورودی‌ها و مسیرهای اصلی، ایجاد خاکریز و قرار دادن بلوک‌های بتنی، محدودیت‌های بیشتری بر رفت‌وآمد فلسطینیان اعمال کرده است.

ادامه این عملیات و محاصره، مناطق مسکونی را بیش از پیش از یکدیگر جدا کرده و دسترسی ساکنان فلسطینی به خدمات اساسی را با اختلال جدی روبه‌رو کرده است.