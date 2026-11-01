اعلام برگزیدگان جلسات ارتقاء قاریان

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری دوره های آموزش و ارتقاء از سلسله اقدامات و تجربیات مؤثر شورای عالی قرآن در حوزه آموزش‌های تخصصی است که سال‌هاست ویژه قاریان ممتاز برگزار می‌شود.

در سال‌های اخیر، استفاده از بستر فضای مجازی، حضور تعداد بیشتری از ممتازین عرصه قرائت را فراهم کرده است.

قاریان ممتاز کشور در قالب هجدهمین دوره ارتقاء، از اساتیدی همچون: دکتر سعید رحمانی، نصرت‌الله حسینی‌ و حسن مختاری بهره‌مند هستند.

بنابر این گزارش، سیدجاسم موسوی و یوسف عیاشی از خوزستان، رمضان خلیلی از تهران، سلمان حصاری از خراسان رضوی و حمیدرضا شکری از همدان به عنوان برگزیدگان مهرماه تعیین شدند که جلسات آن طی روزهای گذشته برگزار شد.

شایان ذکر است جلسات ارتقاء قاریان، یک نوبت در ماه به‌صورت مجازی و برخط و یک نوبت در ماه به صورت ارسال تلاوت برگزار می‌شود.