به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در چهارصد و چهل‌وسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری در شش‌ماهه نخست منتهی به شهریور ۱۴۰۵، ضمن قدردانی از گزارش ارائه‌شده و تلاش کارکنان شهرداری اظهار کرد: گزارش عملکرد مالی شهرداری هم شامل نقاط قوت است و هم مواردی که نیازمند بررسی و توجه بیشتر هستند. در کنار پرداختن به کاستی‌ها، باید از اقدامات مثبت مجموعه شهرداری، به‌ویژه کارکنان مناطق ۲۲گانه که بخش مهمی از مسئولیت تحقق درآمدها را بر عهده دارند، قدردانی کرد.

وی با اشاره به وضعیت وصول درآمدهای پایدار شهرداری افزود: در بخش درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و مبادی ورودی گمرکی، رقم مصوب سالانه حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است که بر اساس برنامه شش‌ماهه، باید تا پایان شهریور حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از آن وصول می‌شد؛ با این حال، میزان تحقق‌یافته به حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۲۷ درصد برنامه این دوره است.

آخوندی این میزان وصول را از جمله نکات مثبت عملکرد درآمدی شهرداری دانست و گفت: آمارها نشان می‌دهد در برخی منابع پایدار، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عملکرد شهرداری از ارقام پیش‌بینی‌شده در برنامه فراتر رفته است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به درآمدهای حاصل از عوارض خودرو اشاره کرد و توضیح داد: درآمد مصوب سالانه این بخش ۲۶۹ میلیارد تومان بوده و طبق برنامه، انتظار می‌رفت تا پایان شهریورماه حدود ۱۳۷ میلیارد تومان وصول شود؛ اما میزان وصولی به ۳۳۲ میلیارد تومان رسیده که معادل ۲۴۲ درصد برنامه شش‌ماهه است.

وی ادامه داد: در بخش عوارض نوسازی، پسماند مسکونی و عوارض کسب‌وپیشه نیز از مجموع ۵۳۴ میلیارد تومان درآمد مصوب سالانه، در شش‌ماهه نخست سال ۵۲۱ میلیارد تومان وصول شده است. این میزان معادل ۱۹۲ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده برای این دوره است و نشان می‌دهد تقریباً کل درآمد سالانه این بخش در نیمه نخست سال محقق شده است.

آخوندی با اشاره به نقش شهروندان در تحقق این درآمدها تصریح کرد: در سایر سرفصل‌های درآمدهای پایدار مناطق، از جمله پسماند ساختمانی، بازارهای روز، پارکینگ‌های عمومی و فروش اسناد نیز از مجموع ۴۱۴ میلیارد تومان درآمد مصوب سالانه، ۲۸۶ میلیارد تومان در شش‌ماهه نخست وصول شده که معادل ۱۳۶ درصد برنامه این دوره است.

وی در جمع‌بندی عملکرد این بخش گفت: در مجموع، درآمدهای پایدار شهرداری تهران حدود ۱۳۰ درصد برنامه پیش‌بینی‌شده محقق شده که این موضوع یکی از نکات مثبت گزارش عملکرد شش‌ماهه است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود به درآمدهای حوزه شهرسازی پرداخت و گفت: برخلاف برخی برداشت‌ها، سهم درآمدهای شهرسازی از کل بودجه شهرداری کمتر از ۵۰ درصد است و برای ارزیابی عملکرد این بخش باید شرایط وصول درآمدها و زمان پرداخت عوارض را نیز در نظر گرفت.

آخوندی با اشاره به مصوبه شورا درباره امکان پرداخت عوارض شهرسازی با نرخ سال گذشته تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه توضیح داد: بر اساس این مصوبه، شهروندان می‌توانستند بدهی‌های مربوط به سال گذشته و عوارض سال جاری خود را با نرخ سال قبل پرداخت کنند. در همین بازه زمانی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان واریزی انجام شده که لازم است تأثیر آن در ارزیابی عملکرد واقعی درآمدهای حوزه شهرسازی لحاظ شود.

وی افزود: با تفکیک این مبالغ از عملکرد درآمدی دوره، مشخص می‌شود میزان تحقق درآمدهای جاری شهرداری در حوزه شهرسازی حدود ۴۰ درصد رقم مورد انتظار بوده است؛ بنابراین نمی‌توان صرفاً با اتکا به ارقام تجمیعی، عملکرد درآمدی این بخش را ارزیابی کرد.

آخوندی در ادامه با اشاره به درآمدهای حاصل از املاک و مشارکت‌ها اظهار کرد: عملکرد شهرداری در این بخش کمتر از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه بوده، اما این مسئله لزوماً به معنای ضعف عملکرد نیست.

وی تأکید کرد: واگذاری املاک کمتر از میزان مصوب را می‌توان یکی از نکات مثبت عملکرد شهرداری دانست؛ چراکه نشان می‌دهد برای تأمین منابع مالی، میزان واگذاری دارایی‌های ملکی شهرداری از سقف پیش‌بینی‌شده در بودجه کمتر بوده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ادامه به برخی ردیف‌های درآمدی اشاره کرد که از برنامه پیش‌بینی‌شده عقب مانده‌اند و گفت: در بخش اجاره املاک، با توجه به شرایط موجود و فرصت‌هایی که در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته، حدود ۲۰ درصد درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده است.

وی درباره درآمدهای تبلیغات شهری نیز توضیح داد: در دوره جنگ، بخش قابل توجهی از ظرفیت تابلوهای تبلیغاتی شهر به موضوعات مرتبط با جنگ و فعالیت‌های فرهنگی اختصاص پیدا کرد که این مسئله بر میزان درآمدهای این بخش تأثیر گذاشت.

آخوندی افزود: انتظار می‌رود مدیران شهرداری در شش‌ماهه دوم سال و در صورت بهبود شرایط، برای جبران عقب‌ماندگی درآمدی این بخش‌ها برنامه‌ریزی کنند تا امکان تحقق ارقام مصوب بودجه فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در ارزیابی نهایی خود از عملکرد درآمدی شهرداری گفت: با در نظر گرفتن مجموع نقاط قوت و ضعف گزارش، عملکرد شهرداری در شش‌ماهه نخست سال را مثبت ارزیابی می‌کنم.

وی خاطرنشان کرد: تحقق بیش از پیش‌بینی برخی درآمدهای پایدار، وصول مناسب عوارض و واگذاری کمتر املاک نسبت به میزان مصوب، از جمله نکات قابل توجه این گزارش است.