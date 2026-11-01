به گزارش خبرنگار مهر، تیمور یزدان‌شناس ظهر یکشنبه در نشست برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در بوشهر، از برنامه‌ریزی و اجرای مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های عزاداری و فرهنگی به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ستاد فاطمیه، برنامه‌های متنوعی با هدف گرامیداشت این ایام و تبیین ابعاد شخصیتی و سیره حضرت زهرا (س) پیش‌بینی شده است.

دبیر ستاد دهه فاطمیه شهرستان بوشهر،افزود: مراسم محوری ایام فاطمیه در روزهای بیستم، بیست‌ویکم و بیست‌ودوم، در میدان امام بوشهر برگزار می‌شود و این سه شب به برنامه‌های ویژه عزاداری اختصاص دارد.

یزدان‌شناس در ادامه از برگزاری نشست‌های تخصصی دانشگاهی با عنوان «حضرت فاطمه زهرا (س)، اولین پرچمدار ولایت» خبر داد و گفت: در کنار برنامه‌های میدانی و هیئت‌های مذهبی، توجه به ابعاد معرفتی و تبیینی شخصیت حضرت زهرا (س) نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: بر همین اساس، نشست‌های تخصصی با همکاری دانشگاه فرهنگیان، بسیج دانشجویی استان و دانشگاه‌های آزاد اسلامی و علوم پزشکی پیش‌بینی شده است تا اساتید و دانشجویان در فضایی علمی به بررسی سیره و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) بپردازند.

وی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان نیز مسئولیت برگزاری یکی از این نشست‌ها را بر عهده خواهد داشت، خاطرنشان کرد: موضوعاتی همچون خطبه فدکیه، شیوه مبارزاتی حضرت زهرا (س)، نقش ایشان در دفاع از ولایت و سیره سیاسی آن حضرت، از محورهای پیشنهادی این نشست‌ها است.

دبیر ستاد دهه فاطمیه شهرستان بوشهر در پایان تأکید کرد: با پیش‌بینی این برنامه‌ها تلاش شده است ظرفیت هیئت‌های مذهبی، محلات و مراکز دانشگاهی استان در بزرگداشت ایام فاطمیه به کار گرفته شود و در کنار برگزاری مراسم عزاداری در میدان امام، محدوده ساحلی، زمینه تبیین علمی و معرفتی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) در دانشگاه‌ها نیز فراهم شود.