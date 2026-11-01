هیچ مدیری نباید شرایط جنگ را بهانه‌ شانه خالی کردن از مسئولیت قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس شورای اسلامی، در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه) مجلس، ضمن قدردانی از ایستادگی مردم ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان اظهار کرد: بیش از هشت ماه است که مردم در میدان حضور دارند، خستگی را خسته کرده و تهدیدها را به سخره گرفته‌اند و به جهانیان نشان داده‌اند که ملت ایران تسلیم‌شدنی نیست، با تهدید نمی‌لرزد و با تحریم از پای نمی‌نشیند.



وی افزود: مردم ایران در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت سرزمینی خود هرگز عقب‌نشینی نمی‌کنند. این میدان، عرصه غیرت و وفاداری ملتی است که پای ایران ایستاده است. آمریکا و رژیم صهیونیستی باید صدای ملت ایران را بشنوند. ما داغدار و منتقم امام شهیدمان هستیم، اما این داغ نه‌تنها ما را از پا نمی‌اندازد، بلکه عزممان را برای دفاع از عدالت، استقلال و سربلندی ایران راسخ‌تر می‌کند.



عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تاب‌آوری ملی در کنار قدرت دفاعی و توان نظامی کشور تصریح کرد: در شرایط جنگی، تاب‌آوری مردم یکی از عوامل تعیین‌کننده در سرنوشت کشور است. کشوری که درگیر جنگ است برای پیروزی به همراهی و استقامت مردم خود نیاز دارد؛ اما آیا می‌توان از مردم انتظار ایستادگی داشت و در عین حال صدای اعتراض و گلایه آنان را نشنید؟ آیا می‌توان انتظار داشت مردم در برابر دشمن خارجی مقاومت کنند، اما در مقابل گرانی، تبعیض، فساد و تصمیمات نادرست سکوت کنند؟



باقرزاده ادامه داد: پاسخ روشن است؛ تاب‌آوری با دستور و بخشنامه ایجاد نمی‌شود، بلکه بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد. اعتماد زمانی به وجود می‌آید که مردم عدالت را در جامعه ببینند، صداقت مسئولان را احساس کنند و آثار تصمیمات درست را در زندگی روزمره خود لمس کنند.



وی با تأکید بر اینکه اجرای عدالت نخستین رکن تاب‌آوری ملی است، گفت: امروز که دشمن با تمام توان برای تضعیف اقتصاد و معیشت مردم ایران تلاش می‌کند، قوه قضائیه نیز باید با تمام ظرفیت با فساد، رانت، سوءاستفاده و عوامل ایجاد مشکلات اقتصادی برخورد کند.



نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس افزود: عدالت به این معناست که به جای نیروهای انقلابی و دلسوز، با آنچه ما کودتای اقتصادی علیه معیشت مردم می‌دانیم، برخوردی جدی و عملی صورت گیرد. همچنین بانیان وضع موجود، فارغ از جایگاه و مسئولیتی که داشته‌اند، باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند.



وی با اشاره به ضرورت پاسخگویی قانونی و شفاف رئیس‌جمهور اسبق، حجت‌الاسلام حسن روحانی، اظهار کرد: مردم باید درباره منابع ارزی کشور پاسخ‌های روشنی دریافت کنند.



باقرزاده با تأکید بر لزوم برخورد با ترک فعل و کوتاهی مسئولان خاطرنشان کرد: هیچ مدیری نباید شرایط جنگی را بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسئولیت قرار دهد.



این نماینده مجلس تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی را از دیگر مسئولیت‌های دولت دانست و گفت: دولت می‌تواند بدون تحمیل بار مالی جدید به کشور، اقداماتی انجام دهد که موجب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شود. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی است؛ افرادی که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی خدمت کرده‌اند، اما همچنان با ناامنی شغلی و تبعیض مواجه هستند.



وی اضافه کرد: حذف واسطه‌ها و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی را می‌توان بدون تحمیل بار مالی جدید نیز دنبال کرد. از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست دارم برای حل این مشکل چندین‌ساله، به دولت کمک کند.



باقرزاده همچنین با اشاره به تعهدات دولت در قبال بازنشستگان، فرهنگیان و پرستاران تصریح کرد: دولت باید به تعهدات خود در برابر این اقشار عمل کند. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت به‌موقع مطالبات قانونی آنان باید با جدیت پیگیری شود. همچنین مطالبات فرهنگیان و تعیین تکلیف موضوع رتبه‌بندی معلمان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ باید هرچه سریع‌تر مشخص شود.



وی ادامه داد: افزایش حقوق پرستاران، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز درمانی و تعیین تکلیف و اجرای فوق‌العاده خاص آنان از جمله مطالباتی است که نباید با تأخیر مواجه شود.



نماینده مردم بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس در ادامه با انتقاد از حذف پوشش بیمه‌ای برخی اقلام دارویی و افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی گفت: حذف پوشش بیمه‌ای بعضی از اقلام دارویی و افزایش بی‌رویه قیمت دارو و تجهیزات پزشکی چه توجیهی دارد؟ چرا چنین تصمیماتی بدون هماهنگی با مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان اتخاذ شده است؟



وی همچنین خواستار برخورد جدی با دریافت‌های غیرمتعارف برخی پزشکان شد و افزود: دولت نباید تمام مشکلات را به شرایط جنگی مرتبط کند. هرچند کشور در وضعیت خاصی قرار دارد، اما نمی‌توان بازار را رها کرد و نظارت بر بازار باید با جدیت دنبال شود.



باقرزاده با تأکید بر ضرورت جلوگیری از بی‌ثباتی اقتصادی اظهار کرد: مردم نباید هر روز با افزایش قیمت‌ها و نوسانات اقتصادی غافلگیر شوند. با تصمیمات ناگهانی در حوزه بنزین و گازوئیل، مردم را نگران و عصبانی نکنید. تصمیماتی که به‌طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارند، باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی، شفافیت و اطلاع‌رسانی صحیح اتخاذ شوند.



وی همچنین با اشاره به مشکلات کشاورزان در زمینه تأمین نهاده‌های مورد نیاز تولید گفت: کشاورزان نباید برای تهیه کود، سم و گازوئیل مورد نیاز خود با مانع مواجه شوند. کشاورز سرباز امنیت غذایی کشور است و حمایت از تولیدکننده داخلی، بخشی از امنیت ملی ما به شمار می‌رود.



این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح که در روزهای سخت از جان خود مایه گذاشته‌اند، درود می‌فرستیم؛ اما مسئولان و تصمیم‌گیرندگان باید بدانند که قدردانی از نیروهای مسلح تنها با تشکر و سخنرانی محقق نمی‌شود. افزایش حقوق، بهبود وضعیت معیشتی و رسیدگی به مطالبات نیروهای مسلح و فراجا باید به‌صورت جدی دنبال شود و هرچه سریع‌تر اقدامات عملی در این زمینه انجام گیرد.



باقرزاده در پایان با تأکید بر اینکه مردم ایران در دشوارترین روزهای کشور پای کار ایستاده‌اند، گفت: مردم از مسئولان اقدام عملی می‌خواهند؛ ما به مردم بدهکاریم، بدهکار اعتماد و عدالت هستیم.