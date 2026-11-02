به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاراد، خبر خوب این است که آنچه می خورید می تواند تفاوت واقعی ایجاد کند. در کنار تحرک منظم، خواب با کیفیت و مدیریت استرس، رژیم غذایی یکی از موثرترین ابزارها برای حفظ فشار خون در محدوده سالم است.

مطالعات نشان داده اند که الگوهای غذایی مانند رژیم DASH که بر مصرف میوه ها، سبزیجات، غلات کامل و پروتئین های بدون چربی تاکید دارد و در عین حال سدیم را محدود می کند، فشار خون را در عرض چند هفته کاهش می دهد.

همواره چند ماده خوراکی برای کاهش فشارخون در کانون توجه هستند. سیر به دلیل ترکیبات مفید برای قلب، چغندر به دلیل نیترات طبیعی و موز به دلیل پتاسیم مورد توجه است. اما آنها تنها مواد غذایی مفید در این زمینه نیستند.

یک افزودنی دیگری که ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند زنجبیل تازه است.

«آدیانا کاسترو»، متخصص تغذیه، می گوید: «زنجبیل افزودنی هوشمندانه به نوشیدنی‌های مفید برای قلب مانند آب چغندر است.»

کاسترو گفت: «زنجبیل دارای خواص ضد التهابی قوی است و به کاهش فشار خون و بهبود گردش خون کمک می کند.»

او افزود که یک مقدار به اندازه انگشت شست برای بهره مندی از مزایای آن کافی است.

تحقیقات پتانسیل زنجبیل را تایید می کند. یک متاآنالیز در سال 2019 نشان داد که مکمل زنجبیل فشار خون سیستولیک (عدد بالا) را تا 6.36 میلی‌متر جیوه و فشار خون دیاستولیک (عدد پایین) را 2.12 میلی‌متر جیوه کاهش می‌دهد. این افت فقط در مطالعاتی که شرکت کنندگان به طور متوسط 50 سال یا کمتر داشتند، 3 گرم یا بیشتر زنجبیل در روز مصرف می کردند و به مدت هشت هفته یا کمتر پیگیری شده بودند، قابل توجه بود، بنابراین ممکن است مزایای آن برای افراد مسن کمتر مشخص باشد.

محققان بر این باورند که ترکیبات ضد التهابی زنجبیل و پتانسیل آن برای کمک به شل شدن عروق خونی ممکن است اثرات آن را توضیح دهد.

زنجبیل به راحتی در وعده های غذایی و نوشیدنی ها استفاده می شود. آن را به عنوان یک دمنوش ساده در آب داغ رنده کنید، با اسموتی مخلوط کنید، به سیب زمینی سرخ کرده اضافه کنید یا در سس های سالاد هم بزنید.

برای تقویت بیشتر سلامت قلب، کاسترو همچنین توصیه کرد که انار را به آب خود اضافه کنید. او گفت: «انار مملو از پلی فنول ها است که آنتی اکسیدان هایی هستند که به کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب در سیستم قلبی عروقی کمک می کنند.»

با این حال محققان تاکید می کنند که زنجبیل جایگزینی برای داروهای فشار خون نیست.

زنجبیل همچنین ممکن است با داروهای رقیق کننده خون و برخی از داروهای فشار خون تداخل داشته باشد، بنابراین قبل از افزودن مقدار بیشتری از آن به رژیم غذایی خود، به خصوص به صورت مکمل، با پزشک خود مشورت کنید.