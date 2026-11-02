به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتینگ ول، محققان می گویند ممکن است با مصرف بیش از حد مکمل ها به کبد خود آسیب برسانید.

کبد سیستم اصلی فیلتر بدن شماست و همچنین مواد مغذی خاصی را ذخیره می‌کند. «ارین پرسون»، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، می‌گوید: «از آنجایی که ویتامین‌های محلول در چربی در کبد ذخیره می‌شوند، مصرف بیش از حد آنها، مانند ویتامین A، به مرور زمان می‌تواند منجر به مشکلات شدید کبدی شود.»

برخلاف ویتامین‌های محلول در آب که بدن بیشتر آنها را از طریق ادرار دفع می‌کند، ویتامین A اضافی می‌تواند در بدن تجمع یابد. مصرف دوزهای بالای مکمل‌های ویتامین A به مرور زمان می‌تواند باعث مسمومیت و در موارد شدید، آسیب کبدی شود.

برخی مکمل‌های گیاهی نیز می‌توانند باعث آسیب کبدی شوند. این محصولات شامل عصاره چای سبز، آشواگاندا، کاوا و زردچوبه هستند. داشتن بیماری کبدی زمینه‌ای یا مصرف بیش از دوز توصیه شده برخی مکمل‌ها می‌تواند خطر آسیب کبدی را افزایش دهد.

مکمل‌ها می‌توانند به روش‌های معناداری بر بدن تأثیر بگذارند و ممکن است با داروهایی که قبلاً مصرف می‌کنید تداخل داشته باشند. براساس نوع مکمل و دارو، تداخل می‌تواند باعث کاهش اثربخشی دارو یا افزایش خطر عوارض جانبی شود. برای مثال، مکمل‌های کلسیم و آهن می‌توانند در جذب لووتیروکسین، یک داروی رایج تیروئید، اختلال ایجاد کنند و آن را کم‌اثرتر کنند.

برخی مکمل‌ها همچنین ممکن است بر لخته شدن خون تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، سیر، جینکو بیلوبا و روغن ماهی با خونریزی داخلی بالقوه مرتبط بوده‌اند، به خصوص هنگامی که با رقیق‌کننده‌های خون دارویی مانند وارفارین ترکیب شوند.

ممکن است برای بهبود وضعیت تغذیه‌ای خود مکمل مصرف کنید، اما ترکیب بیش از حد آنها می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد. پرسون می‌گوید: «مصرف بیش از حد مکمل‌ها به طور همزمان می‌تواند در جذب برخی مواد مغذی در بدن اختلال ایجاد کند.»

پرسون می‌گوید: «به عنوان مثال، هنگام مصرف کلسیم همزمان با آهن، کلسیم ممکن است توانایی جذب آهن را مسدود کند زیرا آنها از طریق مسیرهای یکسانی جذب می‌شوند. به همین دلیل، بهتر است کلسیم و آهن را در زمان‌های جداگانه‌ای از روز مصرف کنید.»

روی (زینک) و مس نیز می‌توانند برای جذب با هم رقابت کنند. «جولی استفانسکی»، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، می‌گوید: «ممکن است کسی به طور منظم زینک مصرف کند و فکر کند که ممکن است به سیستم ایمنی بدنش کمک کند، در حالی که در واقع می‌تواند باعث عدم تعادل سایر ریزمغذی‌ها شود.»

مکمل‌های زینک بدون نسخه می‌توانند در کوتاه مدت از سیستم ایمنی بدن شما پشتیبانی کنند، اما مصرف دوزهای بالا در طول زمان می‌تواند جذب مس را کاهش داده و به طور بالقوه منجر به کمبود مس شود که می‌تواند باعث کم‌خونی و مشکلات عصبی شود.

خطر ابتلا به سنگ کلیه می‌تواند افزایش یابد

کلیه‌ها مواد زائد را از جریان خون فیلتر می‌کنند و برخی از مکمل‌ها می‌توانند بر میزان مواد خاصی که در ادرار باقی می‌مانند تأثیر بگذارند. اگر مستعد ابتلا به سنگ کلیه هستید، لازم است به آنچه مصرف می‌کنید توجه کنید.

«ملانی بتز»، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، می‌گوید: «بسیاری از مکمل‌های گیاهی، به ویژه آنهایی که حاوی دارچین، چغندر، زردچوبه، فلفل سیاه یا اسفناج هستند، می‌توانند حاوی دوزهای بسیار زیادی اگزالات باشند.»

اگر تا به حال سنگ کلیه اگزالات داشته‌اید، در مصرف مکمل‌های حاوی این مواد احتیاط کنید.

بتز می‌گوید: «ویتامین C همچنین می‌تواند تولید اگزالات کبد را افزایش دهد و به طور قابل توجهی سطح اگزالات ادرار و خطر سنگ کلیه اگزالات را بالا ببرد.»

دوزهای بالای مکمل‌های ویتامین C ممکن است خطر سنگ کلیه را در افراد مستعد افزایش دهد، اگرچه این خطر در افراد مختلف متفاوت است.

آیا باید برای سلامتی بهتر مکمل مصرف کنید؟

کارشناسان می‌گویند مکمل‌ها همیشه بهترین مسیر برای سلامتی بهتر نیستند.

بتز می‌گوید: «یک الگوی غذایی متعادل، فعالیت بدنی منظم، خواب کافی و مدیریت استرس باید هدف اصلی شما باشد. و مکمل‌ها می‌توانند در صورت نیاز، به جبران کمبودهای تغذیه‌ای کمک کنند.»

اگر تصور می‌کنید دچار کمبودهای تغذیه‌ای هستید یا ممکن است مصرف یک مکمل خاص برایتان مفید باشد، با یک متخصص تغذیه و پزشک خود درباره انتخاب محصول و دوز مناسب مشورت کنید. مصرف مکمل بدون وجود نیازی مشخص، لزوماً مزیت بیشتری به همراه نخواهد داشت.