به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری یک متهم به شکار غیرمجاز کل وحشی در منطقه حفاظت‌شده ورجین خبر داد.

کرمی با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان در جریان گشت‌زنی و کنترل مناطق کوهستانی ورجین، با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فردی را به اتهام شکار غیرمجاز یک رأس کل وحشی شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از دریافت دستور مقام قضایی و ورود به منزل متهم، وی را دستگیر کردند و در جریان بازرسی، دو قبضه سلاح گلوله‌زنی و ساچمه‌زنی، مقادیر قابل توجهی فشنگ و ادوات مرتبط با شکار را کشف و ضبط کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات ادامه داد: همچنین تعدادی نمونه تاکسیدرمی از پرندگان وحشی در جریان این عملیات کشف شد.

کرمی با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده، متهم برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است، از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ به سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.