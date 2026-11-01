به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداحمدرضا شاهرخی، ظهر یکشنبه، در دیدار با فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان انتظامی، با تجلیل از مجاهدت‌ها و ایستادگی نیروهای پلیس در مقاطع حساس و شرایط بحرانی، اظهار کرد: کارکنان انتظامی با تلاش و فداکاری، مسئولیت خطیر پاسداری از امنیت جامعه و صیانت از ارزش‌های اسلامی را بر عهده دارند.

وی با اشاره به جایگاه و رسالت پلیس در جامعه، نیروهای انتظامی را خادمان مردم و حافظان امنیت و آرامش عمومی دانست و بر اهمیت توجه به مبانی اعتقادی و معنوی در مسیر انجام مأموریت‌های محوله تأکید کرد.

ایمان و بصیرت؛ ریشه اقتدار حقیقی پلیس

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تأکید بر اینکه اقتدار حقیقی پلیس در پیوند با ایمان، معنویت و بصیرت ریشه دارد، توجه به مسائل اعتقادی و تقویت بینش دینی کارکنان را از ضرورت‌های مهم در مجموعه انتظامی برشمرد.

حجت‌الاسلام شاهرخی با اشاره به اهمیت برخورداری نیروهای انتظامی از پشتوانه‌های اعتقادی و اخلاقی، تقویت این مؤلفه‌ها را در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی و خدمت‌رسانی شایسته به مردم مؤثر دانست.

وی همچنین با تجلیل از ایستادگی و مجاهدت نیروهای انتظامی در شرایط حساس و بحرانی، بر ضرورت پاسداشت روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد در مسیر صیانت از امنیت و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

تأکید بر ترویج فرهنگ عفاف و زیست عفیفانه

نماینده ولی‌فقیه در استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، ترویج فرهنگ عفاف و زیست عفیفانه را از موضوعات مهم در مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی دانست و بر ضرورت توجه به این مسئله در کنار تقویت بینش دینی و اعتقادی تأکید کرد.

شاهرخی با اشاره به نقش فرهنگ و باورهای دینی در جامعه، توجه به مسائل اعتقادی و ترویج ارزش‌های اسلامی را از الزامات فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

وی در پایان، با قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان انتظامی، بر اهمیت تقویت ایمان، معنویت و بصیرت به‌عنوان پشتوانه اقتدار پلیس و زمینه‌ساز خدمت صادقانه به مردم تأکید کرد.