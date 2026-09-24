به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی بعد از ظهر پنجشنبه در گردهمایی هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی شهرستان فردوس با اشاره به شرایط حاکم بر کشور و جنگ ترکیبی دشمن اظهار کرد: امروز دشمن در حوزه حجاب و عفاف و ایجاد آسیب در میان دختران نوجوان و جوان سرمایهگذاری کرده و در این شرایط باید با برنامهریزی دقیق و حضور فعال در میدان فرهنگی، مقابل این جریان ایستاد.
وی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی در عرصه دفاع از ارزشها و ولایت همواره پیشگام بودهاند، افزود: امروز در سطح استان حدود ۱۰۱ نقطه، تجمع و مراسم شبانه برگزار میشود و مردم به عشق ولایت به خیابان میآیند تا از ایران اسلامی، ارزشها و ولایت دفاع کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به نقش برجسته بانوان و خانوادهها در این عرصه گفت: بخش مهمی از این حضورها را بانوان و خانوادهها شکل میدهند و مادران امروز نقشآفرینان اصلی در جریان دفاع فرهنگی و اجتماعی از کیان ایران اسلامی هستند.
وی با اشاره به ایام فاطمیه، بیان کرد: باید کاری کنیم که بانوان میداندار برنامههای فاطمیه باشند و دختران نوجوان نیز بتوانند در این مراسمها با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س) در مسیر یاری ولایت و ارزشهای دینی نقشآفرینی کنند.
فضای مجازی به میدان اصلی جنگ فرهنگی تبدیل شده است
حجت الاسلام سالاریمکی با اشاره به تغییر شرایط جنگی در جهان و ضرورت تغییر آرایش فرهنگی، گفت: همانطور که نیروهای مسلح متناسب با شرایط جدید، آرایش و تجهیزات خود را تغییر دادهاند، سنگرداران عرصه فرهنگ نیز باید متناسب با شرایط امروز برنامهریزی کنند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اوقات نوجوانان و جوانان در فضای مجازی سپری میشود، اظهار کرد: هیئت مذهبی باید برای زیست جدید نوجوانان و جوانان فکر کند و برنامههایی طراحی کند که برای نسل جدید جذاب، اثرگذار و پاسخگو باشد.
هیئتها باید به سراغ مدارس و نوجوانان بروند
حجت الاسلام سالاریمکی با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت:هیئتهای مذهبی مأمن مدارس و دانش آموزان باشند هیئتها میتوانند از ظرفیت مدارس استفاده کنند و از مدیران مدارس دعوت کنند تا بخشی از برنامههای سال تحصیلی در هیئت برگزار شود.
وی افزود: باید برای نوجوانان خاطره خوب بسازیم و با برنامههای فاخر و جذاب، ارتباط آنان با مسجد، هیئت و فضای دینی را تقویت کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه ایام فاطمیه باید به یک عملیات فرهنگی تبدیل شود، گفت: باید در این طراحی مشخص شود امام جماعت، مسئول فرهنگی، مدیر مدرسه، هیئت مذهبی، فعال اجتماعی و سایر مجموعهها در این عملیات چه نقشی دارند و هرکدام چه کاری میتوانند انجام دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی همه مجموعهها در عرصه فرهنگی گفت: هرکس به هر طریقی در کنار جریان دین قرار میگیرد و برای تقویت ارزشهای دینی و فرهنگی تلاش میکند، در این مسیر مجاهد است و باید از این ظرفیتها برای تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استفاده کرد.
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