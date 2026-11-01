به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی بعدازظهر یکشنبه در نشست تشریح برنامه‌های اولویت‌دار معاونت‌های آموزش ابتدایی و پرورشی آموزش‌وپرورش لرستان، با تأکید بر ضرورت مدیریت هزینه‌ها و بازنگری در برخی رویه‌های اجرایی مدارس، اظهار کرد: متأسفانه در برخی مدارس جشن‌ها و مراسمی برگزار می‌شود که به‌جای ایجاد نشاط و تقویت فعالیت‌های تربیتی، زمینه افزایش هزینه‌های خانواده‌ها و شکل‌گیری رقابت‌های غیرضروری را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه‌هایی همچون جشن الفبا، جشن کتاب، جشن دفتر و جشنواره‌های مختلف افزود: در برخی موارد، اجرای این برنامه‌ها به شکلی است که خانواده‌ها برای تهیه ملزومات و مشارکت در آن‌ها ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافی می‌شوند؛ درحالی‌که باید پیش از اجرای هر برنامه، دستاورد واقعی و تأثیر آن بر یادگیری، رشد و تربیت دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گیرد.

جشن‌ها و جشنواره‌های مدرسه‌ای باید هدفمند باشند

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با انتقاد از برخی جشنواره‌های غذایی در مدارس تصریح کرد: برای نمونه، جشنواره‌ای با عنوان غذای سالم برگزار می‌شود، اما در عمل نه‌تنها هدف اصلی آن، یعنی ترویج تغذیه سالم، به‌درستی محقق نمی‌شود، بلکه گاهی زمینه چشم‌وهم‌چشمی میان خانواده‌ها را نیز ایجاد می‌کند.

سهرابی تأکید کرد: برنامه‌های مدرسه‌ای باید متناسب با اهداف آموزشی و تربیتی طراحی و اجرا شوند و نباید رقابت‌های ظاهری و هزینه‌های غیرضروری، فلسفه اصلی این فعالیت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وی همچنین تکالیف پرهزینه و غیرضروری را از دیگر موضوعات نیازمند ساماندهی دانست و گفت: گاهی دانش‌آموز پس از پایان ساعت مدرسه با تکالیفی روبه‌رو می‌شود که انجام آن‌ها مستلزم چاپ چندین برگه، مراجعه به کافی‌نت و صرف هزینه از سوی خانواده است؛ درحالی‌که حتی مشخص نیست این فعالیت‌ها تا چه اندازه به فرایند یادگیری کمک می‌کنند و آیا به‌طور مؤثر از سوی معلم بررسی و ارزیابی می‌شوند یا خیر.

تدوین دستورالعمل برای ساماندهی برنامه‌های مدارس

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت نظارت جدی‌تر مدیران شهرستان‌ها و مناطق بر این موضوع، افزود: این مسائل باید در نشست با مدیران مدارس مطرح شود و از تکرار رویه‌هایی که بدون ضرورت آموزشی و تربیتی، هزینه‌های مضاعفی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند، جلوگیری شود.

سهرابی خاطرنشان کرد: در حال تهیه دستورالعملی برای مدیریت جشن‌ها، مراسم و برنامه‌های مدرسه‌ای هستیم تا این فعالیت‌ها در چارچوب اهداف آموزشی و تربیتی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی خانواده‌ها برگزار شوند.

استفاده ضابطه‌مند از تلفن همراه در مدارس

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت ساماندهی استفاده از تلفن همراه در محیط‌های آموزشی تأکید کرد و گفت: فناوری‌های نوین باید در خدمت آموزش قرار گیرند و استفاده بی‌رویه از تلفن همراه، چه از سوی دانش‌آموزان و چه معلمان، نباید تمرکز و کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین ساماندهی پایگاه‌های تغذیه سالم مدارس را ضروری دانست و بر بررسی وضعیت مجوزها، رعایت استانداردهای تغذیه‌ای و شفاف‌سازی سازوکارهای مالی این پایگاه‌ها تأکید کرد.

به گفته وی، تکمیل اطلاعات و فرم‌های مربوط به پایگاه‌های تغذیه سالم، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و نظارت مؤثرتر بر فعالیت آن‌ها را فراهم می‌کند.

مشارکت خانواده‌ها فراتر از کمک‌های مالی باشد

سهرابی جلب مشارکت‌های مردمی را از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای مدیریت مدارس برشمرد و اظهار کرد: مشارکت خانواده‌ها نباید صرفاً به کمک‌های مالی محدود شود، بلکه لازم است از ظرفیت‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی، تخصصی و اقتصادی اولیا برای اداره بهتر مدارس استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌های والدین در حل مسائل و ارتقای فعالیت‌های مدرسه، مشارکت مؤثر خانواده‌ها را یکی از زمینه‌های تقویت ارتباط مدرسه و جامعه دانست.

ساماندهی اموال مازاد و بازگشت منابع به مدارس

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان در ادامه بر ساماندهی اموال و تجهیزات مازاد مدارس تأکید کرد و گفت: باید امکانات بلااستفاده شناسایی و با توزیع مناسب تجهیزات، زمینه بهره‌برداری بهتر از منابع موجود فراهم شود.

سهرابی با اشاره به تدوین دستورالعملی در این زمینه افزود: در حال تهیه سازوکاری برای واگذاری بخشی از اختیارات ساماندهی و فروش اموال مازاد به مدارس هستیم تا منابع حاصل، در چارچوب ضوابط به حساب مدرسه بازگردد و برای رفع نیازها و تأمین امکانات موردنیاز آن هزینه شود.

عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در دوره ابتدایی

وی در بخش دیگری از این نشست، با تشریح اولویت‌های حوزه آموزش ابتدایی، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری و تقویت هویت و حس تعلق دانش‌آموزان را سه هدف کلان این حوزه عنوان کرد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اهمیت پیگیری برنامه‌های تخصصی آموزش ابتدایی، بر اجرای طرح‌هایی همچون الگوی مدرسه تراز، مدرسه توانا و طرح حامی تأکید کرد و شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل را از دیگر برنامه‌های مهم این حوزه دانست.

سهرابی همچنین بر ضرورت تسلط مدیران آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها و مناطق بر برنامه‌های تخصصی دوره ابتدایی تأکید کرد و خواستار پیگیری ماهانه روند اجرای این برنامه‌ها از طریق سامانه برنامه‌ریزی شد.

توسعه فرهنگ قرآنی و تقویت فعالیت‌های پرورشی

وی در تشریح برنامه‌های حوزه پرورشی نیز توسعه فرهنگ قرآنی، ترویج سبک زندگی اهل‌بیت(ع) و گسترش فرهنگ اقامه نماز را از اهداف اصلی این حوزه برشمرد.

سهرابی بر اجرای مؤثر برنامه مدارس رسمی حفظ قرآن، مشارکت مدیران در برگزاری نماز جماعت مدارس، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، و توسعه هیئت‌های دانش‌آموزی تأکید کرد و خواستار توجه جدی مدیران به گسترش فعالیت‌های دینی و تربیتی در مدارس شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان همچنین جشنواره‌های فرهنگی و هنری، برنامه پرسش مهر و فعالیت‌های استعدادیابی دانش‌آموزان را از دیگر اولویت‌های معاونت پرورشی عنوان کرد و گفت: باید زمینه مشارکت گسترده دانش‌آموزان در این برنامه‌ها فراهم شود و در کنار آن، از استعدادهای برتر نیز حمایت ویژه صورت گیرد.

اردوهای دانش‌آموزی و برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

سهرابی اردوها و بازدیدهای دانش‌آموزی را فرصتی مهم برای یادگیری، تجربه‌اندوزی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند مدارس برای بهره‌گیری از این ظرفیت تأکید کرد.

وی در پایان، اجرای برنامه‌های نماد و هدایت تحصیلی را از اولویت‌های حوزه امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی برشمرد و خواستار تکمیل دقیق اطلاعات مربوط به آزمون‌های استعدادسنجی و غربالگری و ارزیابی مستمر عملکرد مسئولان این حوزه شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت پیگیری برنامه‌های اولویت‌دار در همه شهرستان‌ها و مناطق، بر اجرای منسجم سیاست‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر تحقق اهداف تعیین‌شده در مدارس تأکید کرد.