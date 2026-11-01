به گزارش خبرنگار مهر، رحمت ستوده ظهر یکشنبه در آیین تجلیل از واحدهای تولیدی نمونه استاندارد کشوری و استانی در قزوین، با اشاره به سرعت تحولات فناوری در جهان اظهار کرد: گسترش فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، قواعد اقتصاد و تجارت بین‌المللی را تغییر داده و بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ جایگاه خود باید با این تغییرات همراه شوند.

وی نقش سازمان ملی استاندارد را در آماده‌سازی واحدهای تولیدی برای مواجهه با شرایط جدید مهم دانست و افزود: استانداردسازی نباید به رعایت مجموعه‌ای از الزامات محدود بماند، بلکه باید به ابزاری برای ارتقای دانش، توان رقابتی و بهره‌وری شرکت‌ها تبدیل شود.

مدیریت بازار در شرایط دشوار اقتصادی حاصل تلاش جمعی بود

مشاور عالی رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و اقدامات دولت در مدیریت بازار گفت: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود، تلاش شد از بروز شوک‌های شدید در بازار جلوگیری شود و ثبات نسبی در تأمین و عرضه کالاها حفظ شود.

وی تحقق این روند را حاصل همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی دانست و اظهار کرد: تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران زنجیره تأمین و توزیع در این مسیر نقش مهمی بر عهده داشتند و تلاش آنان شایسته قدردانی است.

ستوده با یادآوری تکالیف پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۰ قانون توسعه استاندارد، بر ضرورت گسترش دانش استانداردسازی در واحدهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد باید به‌صورت مستمر برای ارتقای آگاهی و توان تخصصی بنگاه‌ها برنامه‌ریزی کند.

وی استاندارد را بازتابی از دانش ملی و یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت دانست و افزود: آموزش مستمر می‌تواند توان سازمان‌ها و شرکت‌ها را برای مواجهه با مسائل جدید افزایش دهد و انرژی لازم برای بهبود عملکرد را در اختیار آن‌ها قرار دهد.

مشاور عالی رئیس سازمان ملی استاندارد ابراز امیدواری کرد واحدهای تولیدی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و همکاری نهادهای تخصصی، مسیر افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصولات و خدمات را دنبال کنند.

وی با اشاره به تغییر ساختار نیروی انسانی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید خاطرنشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی باید علاوه بر توجه به استاندارد و بهره‌وری، برای انتقال تجربه و دانش میان نسل‌های مختلف نیروی کار نیز برنامه داشته باشند.

ستوده توسعه شرکت‌های بین‌نسلی و توانایی سازگاری با تغییرات را از ضرورت‌های فعالیت اقتصادی در دنیای امروز برشمرد و تأکید کرد: آموزش و به‌روزرسانی دانش می‌تواند زمینه تداوم فعالیت و توسعه این بنگاه‌ها را فراهم کند.

مشاور عالی رئیس سازمان ملی استاندارد در پایان با اشاره به جایگاه علمی ایران در تعاملات و مجامع بین‌المللی گفت: حضور و مشارکت دانشمندان ایرانی در عرصه‌های جهانی، ظرفیت علمی کشور را نشان می‌دهد و باید با تقویت امید در نسل جوان و حمایت از تلاشگران علمی، این ظرفیت برای ساخت آینده‌ای آباد به کار گرفته شود.