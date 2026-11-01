تامین اجتماعی وارد فاز اجرایی پزشک خانواده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده که با حضور معاون و مدیران درمان ستادی و همچنین ارتباط وبیناری با مدیران درمان استان‌ها برگزار شد، افزود: رویکرد سازمان به این طرح، راهبردی است و ما براساس تکالیف مقرر شده همکاری و مشارکت لازم را با وزارت بهداشت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه فی‌نفسه نظام ارجاع بد نداریم، گفت: نظام ارجاع و پزشکی خانواده در هر جای دنیا با برنامه‌ریزی و محاسبات اجرا شده به بهبود نظام سلامت جامعه منجر شده و کاهش هزینه‌های درمانی را نیز همراه داشته است.

محمدی، هدف از اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده را ایجاد نظام منصفانه در درمان و در دسترس بودن خدمات برای همه مردم کشور دانست و تصریح کرد: نسخه ۰۳ طرح که مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است، اجرای آن در ۶۴ شهرستان آغاز شده و ما هم طبق تکالیف خود وارد فاز اجرایی آن شده‌ایم.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ها و جلسات برگزار شده در این خصوص با وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت گفت: موضوع مهم این است که چابکی و هماهنگی لازم با مسئولان امر داشته باشیم و از مدیران درمان استان‌ها انتظار داریم فعالانه‌تر مشارکت داشته باشند و با نقشه ارجاع تدوین شده هماهنگی و پاسخگویی لازم داشته باشند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه نظام ارجاع داخلی، نظام ارجاع کشوری و تله‌مدیسین سه پروژه مهم درمانی سازمان است، بیان کرد: به صورت موازی این طرح‌ها پیش خواهند رفت و با اجرای این سه طرح قطعاً نتایج و دستاوردهای مناسبی نصیب بیمه‌شدگان خواهد شد. برای این سه پروژه زمان‌بندی تعریف شده و مصصم هستیم که طبق زمان تعیین شده طرح‌ها را پیش ببریم.

محمدی افزود: نظام ارجاع، طرح ملی است و ابعاد هم‌آفرینی و هم‌افزایی دارد و برای سازمان‌های بیمه‌گر هم موضوع مهمی است که ذینفعان آنها بتوانند در قالب این طرح خدمات بهتری دریافت کنند.