  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

تامین اجتماعی وارد فاز اجرایی پزشک خانواده شد

تامین اجتماعی وارد فاز اجرایی پزشک خانواده شد

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در ۶۴ شهرستان، گفت: ما هم طبق تکالیف خود وارد فاز اجرایی این برنامه شده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، غلامحسین محمدی، در جلسه بررسی وضعیت اجرای طرح نظام ارجاع و پزشکی خانواده که با حضور معاون و مدیران درمان ستادی و همچنین ارتباط وبیناری با مدیران درمان استان‌ها برگزار شد، افزود: رویکرد سازمان به این طرح، راهبردی است و ما براساس تکالیف مقرر شده همکاری و مشارکت لازم را با وزارت بهداشت خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه فی‌نفسه نظام ارجاع بد نداریم، گفت: نظام ارجاع و پزشکی خانواده در هر جای دنیا با برنامه‌ریزی و محاسبات اجرا شده به بهبود نظام سلامت جامعه منجر شده و کاهش هزینه‌های درمانی را نیز همراه داشته است.

محمدی، هدف از اجرای نظام ارجاع و پزشکی خانواده را ایجاد نظام منصفانه در درمان و در دسترس بودن خدمات برای همه مردم کشور دانست و تصریح کرد: نسخه ۰۳ طرح که مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر است، اجرای آن در ۶۴ شهرستان آغاز شده و ما هم طبق تکالیف خود وارد فاز اجرایی آن شده‌ایم.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ها و جلسات برگزار شده در این خصوص با وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت گفت: موضوع مهم این است که چابکی و هماهنگی لازم با مسئولان امر داشته باشیم و از مدیران درمان استان‌ها انتظار داریم فعالانه‌تر مشارکت داشته باشند و با نقشه ارجاع تدوین شده هماهنگی و پاسخگویی لازم داشته باشند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه نظام ارجاع داخلی، نظام ارجاع کشوری و تله‌مدیسین سه پروژه مهم درمانی سازمان است، بیان کرد: به صورت موازی این طرح‌ها پیش خواهند رفت و با اجرای این سه طرح قطعاً نتایج و دستاوردهای مناسبی نصیب بیمه‌شدگان خواهد شد. برای این سه پروژه زمان‌بندی تعریف شده و مصصم هستیم که طبق زمان تعیین شده طرح‌ها را پیش ببریم.

محمدی افزود: نظام ارجاع، طرح ملی است و ابعاد هم‌آفرینی و هم‌افزایی دارد و برای سازمان‌های بیمه‌گر هم موضوع مهمی است که ذینفعان آنها بتوانند در قالب این طرح خدمات بهتری دریافت کنند.

کد مطلب 6996491
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها