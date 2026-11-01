به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی بعد از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از پروژه‌های آبخیزداری و محرومیت‌زدایی شهرستان‌های تالش و رضوانشهر، روند اجرای این طرح‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های آبخیزداری در مناطق مستعد سیل اظهار کرد: ساماندهی سرشاخه‌های سیل‌خیز، کنترل روان‌آب‌ها و جلوگیری از فرسایش خاک از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌های شدید و حفاظت از منابع طبیعی داشته باشد.

بازرس کل استان گیلان با بیان اینکه پروژه آبخیزداری شهرستان تالش با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ میلیارد ریال در حال اجراست، افزود: این طرح محدوده‌هایی از جمله منطقه بیلی در حوزه ناورود، سرشاخه‌های حوزه خطبه‌سرا و سرشاخه‌های بحرانی و سیل‌خیز آب‌اولر کرگانرود را شامل می‌شود و با هدف کنترل سیلاب و رسوب و ساماندهی مناطق کمترتوسعه‌یافته اجرا می‌شود.

آقایی با اشاره به حجم عملیات عمرانی پیش‌بینی‌شده در این پروژه بیان کرد: اجرای پنج هزار و ۷۲۰ مترمکعب بندهای کنترل و اصلاحی با مصالح سنگی گابیونی و ۲ هزار و ۸۴۵ مترمکعب دیواره‌های حائل و بندهای کنترل سیل و رسوب با مصالح سنگ و ملات، بخشی از عملیات اجرایی این طرح است.

وی ادامه داد: در بخش اقدامات بیولوژیک و حفاظتی نیز بذرپاشی در ۱۱۲ هکتار، کپه‌کاری در ۳۳ هکتار، نهال‌کاری در ۲۰ هکتار و حفاظت و قرق در ۹۱ هکتار پیش‌بینی شده است.

بازرس کل استان گیلان با تأکید بر ضرورت ارزیابی نتایج واقعی اجرای پروژه‌ها تصریح کرد: صرف تخصیص اعتبار و انجام عملیات اجرایی نمی‌تواند به‌تنهایی ملاک موفقیت یک طرح باشد، بلکه آنچه اهمیت دارد، تحقق اهداف تعیین‌شده، افزایش ایمنی مناطق در معرض خطر، کاهش آسیب‌پذیری اراضی و سکونتگاه‌ها و پیشگیری از خسارات احتمالی است.

وی همچنین بر لزوم رعایت ضوابط فنی و اجرایی، نظارت بر کیفیت عملیات و جلوگیری از هدررفت منابع عمومی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر دستگاه‌ های مسئول برای تکمیل پروژه‌ها و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ایجادشده شد.

آقایی خاطرنشان کرد: بازرسی کل استان گیلان در چارچوب وظایف نظارتی خود، روند اجرای طرح‌های عمرانی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات عمومی را با هدف صیانت از حقوق مردم و اطمینان از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده دنبال می‌کند.