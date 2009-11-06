100 مورد تاسیسات غیر مجاز ییلاقی در تالش رفع تصرف شد

سید مازیار رضوی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: به دلیل افزایش خوش نشینیها و هجوم مردم به ارتفاعات و مناطق ییلاقی، دست اندازی و سوء استفاده از منابع ملی بسیار شده است.

وی همچنبن ادامه داد: طی هفته گذشته بیش از 100 خانه غیرمجاز سنگی و چوبی در ارتفاعات ییلاقی منابع طبیعی اسالم شهرستان تالش توسط نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری رفع تصرف شدند.

رضوی افزود: در نیمه نخست امسال نیز بیش از 11.5 هکتار از عرصه های ملی شهرستان تالش رفع تصرف و خلع ید و از متصرفان و متجاوزان به انفال الهی باز پس گرفته شده است و با توجه به صدور احکام خلع ید توسط مراجع قضایی با سایر متخلفان و متجاوزان نیز برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.

وی میزان کشفیات چوب آلات قاچاق در شش ماهه نخست سال جاری در شهرستان تالش را افزون بر 350 مترمکعب عنوان کرد و اظهارداشت: در این مدت همچنین جهت استفاده بهداشتی دامها از آب چشمه، تعداد چهار دستگاه آبشخوار گالوانیزه در مراتع این شهرستان نصب و چهار دهنه چشمه نیز مرمت شده است.

رئیس منابع طبیعی تالش گفت: در سال جاری کار مراقبت، صیانت و حفاظت از جنگلکاری های شهرستان در سطح یک هزار و 612 هکتار انجام خواهد شد و هم اکنون نیز بیش از 16 هزار و 146 هکتار از مراتع تالش جهت اجرای طرح " مدیریت چرا " قرار دارند.

وی ضمن تشکر از دستگاه قضایی و با اشاره به گذشت هفت سال از قتل رشید غفاری جنگلبان واحد منابع طبیعی جوکندان تالش، خاطرنشان کرد: علی رغم تلاش دستگاه قضایی و دادگستری این شهرستان به دلیل بالا بودن حجم کار قضات در شهرستان تالش و حساسیت این پروژه، نیاز است برای رسیدگی کافی و تسریع در مجازات مسببان، قاضی ویژه ای از مرکز استان به امور مربوط به این پرونده بپردازد.

شهرستان تالش دارای 220 هزار هکتار عرصه ملی است که از این میزان 165 هزار هکتار جنگل و 53 هزار و 500 هکتار مرتع است و بقیه اراضی این شهرستان ساحلی هستند.