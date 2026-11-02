به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین رقابت فناوری ایران (المپیک فناوری ۲۰۲۶) به‌عنوان سازوکاری راهبردی برای شناسایی استعدادهای برتر، ارزیابی توانمندی‌های تخصصی، تسهیل فرآیند شبکه‌سازی و ایجاد پل ارتباطی پایدار میان نیروهای مستعد و بخش صنعت، از امروز ۱۱ آبان‌ماه به‌صورت رسمی در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران (پارک فناوری پردیس) آغاز به کار کرد و تا ۱۴ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

این رویداد فناورانه بستری برای هم‌آوردی و سنجش مهارت‌های فنی در ۶ حوزه اصلی شامل هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، ربات‌ جنگجو، اینترنت اشیا و پهپاد است که هرکدام به چندین لیگ تخصصی تقسیم شده‌اند. در مرحله مقدماتی این رویداد، متقاضیانی از ۱۱۸ کشور جهان ثبت‌نام کردند که پس از گذراندن مراحل ارزیابی، نخبگانی از ۱۱ کشور شامل هند، ترکمنستان، جمهوری چک، پاکستان، بلاروس، ویتنام، روسیه، جمهوری آذربایجان، عراق، لبنان و سوریه راهی مرحله نهایی در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران شدند.

برای این دوره از مسابقات، در مجموع ۱۰ هزار و ۳۰۰ دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده که شامل ۶ هزار و ۳۰۰ دلار برای ۵ لیگ و ۴ هزار دلار جایزه اختصاصی برای لیگ امنیت سایبری است.

حضور غول‌های جهانی CTF سطح مسابقات امنیت سایبری را ارتقا داد

مرحله مقدماتی رقابت امنیت سایبری المپیک فناوری ۲۰۲۶ با مشارکت رقابت‌کنندگان داخلی و خارجی همراه بود و تیم‌های حاضر برای کسب سهمیه مرحله نهایی به مصاف یکدیگر رفتند. در این مرحله، مجموعاً ۲ هزار و ۷۸۷ رقابت‌کننده در قالب یک‌هزار و ۶۰۰ تیم به رقابت پرداختند که از این میان، یک‌هزار و ۸۳۰ شرکت‌کننده خارجی در قالب یک‌هزار و ۳۶ تیم بین‌المللی برای حضور ثبت‌نام کردند.

عباسی فشمی دبیر المپیک فناوری ۲۰۲۶ درباره این بخش توضیح داد و گفت: در این دوره، ثبت‌نام متقاضیان از ۱۰۴ کشور به ثبت رسید تا برای نخستین‌بار مشارکت جغرافیایی در رقابت امنیت سایبری از مرز ۱۰۰ کشور عبور کند. آمارهای موجود نشان می‌دهد در میان شرکت‌کنندگانی که کشور محل حضور آن‌ها مشخص بوده، ۶۹.۸ درصد ثبت‌نام‌ها به نخبگان بین‌المللی اختصاص یافته که نشان‌دهنده توسعه شاخص‌های بین‌المللی این رویداد است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، برترین‌های مرحله مقدماتی به مرحله نهایی در تهران راه یافته‌اند. این رقابت‌ها در دو لیگ تخصصی هک سخت‌افزاری (با تمرکز بر مهندسی معکوس و نفوذ به تجهیزات فیزیکی) و هک برق‌آسا (متمرکز بر حل سریع چالش‌های تخصصی امنیت) دنبال می‌شود؛ ضمن آنکه رویداد باگ‌بانتی نیز به‌عنوان رقابت جانبی این بخش پیش‌بینی شده است. یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های این بخش، حضور تیم‌های صدر جدول مسابقات رده‌بندی جهانی CTF بود؛ به‌طوری‌که تیم‌های دارای رتبه‌های اول، دوم، سوم و ششم جهان بر اساس رتبه‌بندی پایگاه معتبر CTFTime در زمان برگزاری، در زمره تیم‌های برتر مقدماتی قرار گرفتند.

دبیر المپیک فناوری ۲۰۲۶ با اشاره به حضور این تیم‌های سرشناس بین‌المللی اظهار کرد: حضور تیم‌هایی در این سطح، علاوه بر ارتقای چشمگیر کیفیت فنی رقابت، امکان رقابت مستقیم و رودرروی استعدادهای ایرانی با غول‌های مطرح جهانی امنیت سایبری را فراهم می‌کند. در نهایت نیز تیم TeamH۴C از کره جنوبی که در زمان تهیه گزارش رتبه نخست جهان در CTFTime را در اختیار داشت، توانست جایگاه نخست این مرحله را از آن خود کند.

نبرد خلبانان FPV در پیست ۴۰۰ متری پارک فناوری پردیس

رقابت‌های بخش پهپادی المپیک فناوری ۲۰۲۶ نیز همزمان با سایر بخش‌ها در پارک فناوری پردیس در جریان است. در این حوزه بیش از ۹۳۰ متقاضی برای حضور در رشته تخصصی خلبانی حرفه‌ای پهپادهای دید اول‌شخص (FPV) نام‌نویسی کردند که پس از ارزیابی تخصصی، فرآیند غربالگری و گذراندن دوره‌های مقدماتی، ۲۰ تیم برای حضور در مرحله نهایی برگزیده شدند.

محمد رضوی‌فرد، دبیر رویداد پهپادی المپیک فناوری ۲۰۲۶، با تشریح فرآیند دقیق گزینش تیم‌ها اظهار کرد: متقاضیان پس از بررسی سوابق پروازی و حضور در دوره‌های آموزش تخصصی، توانایی خود را با شبیه‌سازهای استاندارد ارزیابی کردند و در نهایت از میان ۱۵۰ تیم راه‌یافته به مرحله مقدماتی، ۲۰ تیم (با حداکثر ۴ عضو در هر تیم) راهی مرحله فینال شدند. وی مراحلی چون آموزش اصول پرواز، شناخت ساختار و زیرسامانه‌های پهپادی، طراحی پرنده، تسلط بر چک‌لیست‌های پروازی و رعایت الزامات سخت‌گیرانه ایمنی را از الزامات آماده‌سازی این دوره برشمرد.

دبیر رویداد پهپادی درباره جزئیات رقابت نهایی گفت: مسابقات نهایی در پیستی مجهز به طول ۴۰۰ متر و روزانه از ساعت ۹ تا ۱۸ در حال برگزاری است. امتیازدهی نهایی تیم‌ها مبتنی بر دو شاخص مشخص است: ۸۰ درصد نمره به مهارت خلبانی و سرعت پرواز اختصاص دارد و ۲۰ درصد به عملکرد فنی داده می‌شود. مواردی همچون عبور بدون خطای پرنده از گیت‌ها و موانع پیست، نحوه آماده‌سازی و مونتاژ پهپاد و آزمون‌های اولیه برخاست و فرود در امتیاز پایانی داوران نقش تعیین‌کننده دارند.

رضوی‌فرد با مقایسه این دوره با دوره‌های پیشین تصریح کرد: در دوره‌های گذشته تمرکز رویداد بیشتر بر فناوری‌هایی نظیر پرواز گروهی و سامانه‌های خودمختار متمرکز بود؛ اما در این دوره، مهارت عملی خلبانی FPV در کانون سنجش قرار گرفته است. این رویکرد ضمن ارزیابی توان کنترل پرنده در شرایط پرفشار مسابقه، زمینه اتصال تجربه پروازی با مبانی مهندسی و توسعه فناوری‌های نوین هدایت هوشمند را ایجاد می‌کند.

نبرد ۳۶ تیم برتر اینترنت اشیا در المپیک فناوری ۲۰۲۶

بخش اینترنت اشیا المپیک فناوری ۲۰۲۶ با تمرکز بر ارتقای مهارت‌های عملیاتی و اتصال سامانه‌های هوشمند به مسائل دنیای واقعی طراحی شده است. در مرحله مقدماتی این مسابقات، ۳۰۰ داوطلب نام‌نویسی کردند و در آزمون‌های ارزیابی سنجیده شدند. این آزمون‌ها در تاریخ ۹ مهرماه به‌صورت آنلاین و در دو بخش تستی و تشریحی برگزار شد و ۳۶ تیم منتخب موفق به دریافت مجوز حضور در مرحله فینال شدند.

شیوا محمدی، دبیر اجرایی رقابت اینترنت اشیا المپیک فناوری ۲۰۲۶، با تشریح جزئیات مرحله پایانی گفت: از میان تیم‌های صعودکرده به فینال، ۲۲ تیم در لیگ سخت‌افزار اینترنت اشیا و ۱۴ تیم در لیگ امنیت اینترنت اشیا با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات فینال طی سه روز برگزار می‌شود؛ لیگ سخت‌افزار در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان و لیگ امنیت در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان و در دو نوبت صبح و عصر به میدان می‌روند. همچنین برای آماده‌سازی رقابت‌کنندگان، پیش از آغاز مسابقات دو دوره آموزشی جامع تحت عنوان‌های "اینترنت اشیا مقدماتی" و "اینترنت اشیا پیشرفته" در قالب فایل‌های ویدئویی تدوین و به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار همه داوطلبان قرار گرفت.

محمدی با اشاره به تفاوت بنیادین این دوره با رویکردهای سنتی افزود: مهم‌ترین تفاوت این دوره، اتکای کامل بر سناریوهای عملیاتی و کاربرد تجهیزات واقعی به‌جای آزمون‌های صرفاً تئوری یا آزمایشگاهی است. در همین چارچوب، یک گلخانه هوشمند مجهز در محل اصلی رقابت‌ها مستقر شده تا تیم‌ها بی‌واسطه با حسگرها و عملگرها کار کنند. علاوه بر این، سه زیرساخت عملیاتی واقعی نیز به‌صورت از راه دور در محیط کارخانه نوآوری کرمانشاه پیاده‌سازی شده که شامل یک گلخانه هوشمند ۲۰۰ متری، یک دکل هوشمند مخابراتی و نظارتی، و یک خانه هوشمند است.

دبیر اجرایی رقابت اینترنت اشیا با بیان اینکه تیم‌ها از محل مسابقات به این زیرساخت‌ها متصل می‌شوند و مسائل را بر مبنای داده‌های زنده و سناریوهای واقعی حل می‌کنند، خاطرنشان کرد: این الگو با هدف سنجش مهارت تیم‌ها در تلفیق سخت‌افزار، شبکه و نرم‌افزار، کنترل ترافیک داده، فیلتر نویزهای محیطی، مدیریت از راه دور تجهیزات و حفظ پایداری و امنیت سایبری در شرایط واقعی صنعتی طراحی شده است. اتصال زنده به سایت کرمانشاه مهارت نخبگان را در به‌کارگیری پروتکل‌های صنعتی و مدیریت مخاطرات امنیتی بالا برده و زمینه ورود سریع‌تر آنان به بازار کار پروژه‌های هوشمندسازی کشور را مهیا می‌کند.

رینگ داغ نبرد ربات‌ها؛ جدال ۲۲۰ نخبه در سه رده دانش‌آموزی، سبک و سنگین‌وزن

مسابقات نبرد ربات‌های ۲۰۲۶ از پرشورترین بخش‌های این دوره از المپیک است که در مرحله ثبت‌نام اولیه آن، ۹۲۷ نفر در قالب ۸۴ تیم از گروه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی و آزاد متقاضی حضور شدند؛ این آمار شامل ۵۶ تیم دانش‌آموزی، ۲۰ تیم سبک‌وزن و ۸ تیم سنگین‌وزن بود.

محمدرضا فلاح، سرپرست مسابقات نبرد ربات‌های ۲۰۲۶، درباره فرآیند سخت‌گیرانه پذیرش تیم‌ها تشریح کرد: تیم‌های داوطلب ملزم به ارسال گزارش فنی طراحی (TDP) و نقشه‌های مهندسی خود بودند. این مستندات پس از بررسی و امتیازدهی داوران تخصصی غربالگری شد و تیم‌های دارای بالاترین امتیاز فنی به مرحله نهایی راه پیدا کردند. در نهایت ۴۶ تیم با مجموع ۲۲۰ شرکت‌کننده شامل ۲۴ تیم دانش‌آموزی، ۱۶ تیم سبک‌وزن و ۶ تیم سنگین‌وزن وارد میدان رقابت حضوری شدند.

فلاح با اشاره به جدول زمان‌بندی مبارزات در پارک فناوری پردیس گفت: مبارزات لیگ سبک‌وزن از روز ۱۱ آبان‌ماه آغاز شده و در روز ۱۲ آبان، همزمان با تداوم رقابت‌های سبک‌وزن، لیگ دانش‌آموزی کلید می‌خورد. روز ۱۳ آبان لیگ سنگین‌وزن وارد رینگ مسابقات می‌شود و رقابت دانش‌آموزان ادامه می‌یابد. در نهایت روز ۱۴ آبان‌ماه دیدارهای حساس نیمه‌نهایی و فینال هر سه لیگ برگزار و قهرمانان معرفی می‌شوند.

سرپرست مسابقات، استانداردسازی فنی و ایمنی را تمایز اصلی این دوره دانست و تأکید کرد: هدف ما فراتر از یک مسابقه سرگرمی، ارتقای دانش مهندسی و نزدیک کردن استانداردهای تیم‌های داخلی به مسابقات جهانی است. بر همین مبنا در این دوره، ارزیابی عملکرد سلاح ربات‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده و ربات‌ها بدون تایید تست سلاح وارد زمین نخواهند شد. همچنین تعبیه کلید قطع اصلی اضطراری (Kill Switch) و پیاده‌سازی سامانه ایمنی Fail-safe برای مهار هرگونه حرکت غیرقابل کنترل، الزامی شده است. تله‌های زمین مسابقه نیز با هدف افزایش چالش‌های فنی به‌روزرسانی شده‌اند.

وی با اشاره به اتصال آموزش به رقابت از طریق آکادمی روبونیت افزود: مینی‌دوره‌های آموزشی طراحی استاندارد و ساخت ربات تولید و منتشر شده و کارگاه حضوری سلاح‌شناسی ربات‌های جنگجو همزمان با مسابقات دایر است؛ چراکه ساخت رباتی با قابلیت مقاومت در برابر ضربات سنگین، مستلزم دانشی است که مستقیماً در صنایع سخت‌افزاری و حل مسائل پیچیده صنعتی به کار می‌آید.

رقابت نخبگان هوش مصنوعی در ۳ لیگ تخصصی

بخش هوش مصنوعی المپیک فناوری با هدف به‌چالش‌کشیدن الگوریتم‌های یادگیری ماشین و شناسایی نخبگان این حوزه، در سه لیگ تخصصی پردازش داده» (تحلیل کلان‌داده‌ها و استخراج الگوهای تصمیم‌ساز)، پردازش زبان طبیعی یا NLP» (درک زبان انسانی و ابزارهای متنی) و پردازش تصویر» (بینایی ماشین و تحلیل بصری) برگزار می شود.

این رقابت‌ها با بهره‌گیری از پایگاه‌داده‌های واقعی صنعتی، بصری‌سازی زنده خروجی‌ها و بستر کار تیمی، تلاش می‌کند ضمن توسعه راهکارهای هوشمند برای مسائل پیچیده دنیای واقعی، نخبگان این حوزه را جهت معرفی به مراکز تحقیق و توسعه و ارتقای جایگاه فناوری کشور شناسایی کند.

محک کدنویسان برتر در رقابت‌های برنامه‌نویسی المپیک فناوری

بخش برنامه‌نویسی المپیک فناوری ۲۰۲۶ به عنوان یکی از ارکان کلیدی این رویداد بزرگ، بستری پیشرفته و استاندارد برای سنجش مهارت‌های حل مسئله، تفکر منطقی و توانایی کدنویسی نخبگان در سطوح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

این رقابت‌ها در چهار لیگ تخصصی و کلیدی به شرح زیر دنبال می‌شود:

لیگ الگوریتم به‌طور ویژه بر تقویت و سنجش تفکر منطقی، تسلط بر ساختار داده‌ها و توانایی حل مسائل پیچیده ریاضی و محاسباتی متمرکز است. شرکت‌کنندگان در این بخش باید با ارائه راه‌حل‌های بهینه و کدهای دقیق، از سد سخت‌گیرانه‌ترین آزمون‌های الگوریتمی عبور کنند تا عیار مهارت ذهنی و حل مسئله آنان محک بخورد. در لیگ لیگ فرانت‌اند، هنرمندان حوزه توسعه وب و رابط‌های کاربری به رقابت می‌پردازند. تمرکز اصلی این بخش بر طراحی و پیاده‌سازی رابط‌های کاربری مدرن، واکنش‌گرا (Responsive) و بهینه است تا توانایی نخبگان در خلق تجربه کاربری روان، استاندارد و جذاب در بستر وب ارزیابی شود.

توسعه منطق سمت سرور، طراحی معماری‌های مقیاس‌پذیر و مدیریت پیشرفته پایگاه‌داده‌ها از محورهای اصلی رقابت در لیگ بک‌اند است. شرکت‌کنندگان این بخش با پیاده‌سازی سرویس‌های امن و پرقدرت، قابلیت‌های خود را در پشتیبانی از سامانه‌های کلان‌مقیاس به نمایش می‌گذارند. بخش دواپس به عنوان ستون فقرات پایداری سرویس‌های نرم‌افزاری، بر مدیریت بهینه زیرساخت، پیاده‌سازی فرآیندهای استقرار خودکار (CI/CD)، مانیتورینگ و تضمین پایداری و امنیت سرویس‌ها در شرایط پرفشار عملیاتی تمرکز دارد؛ حوزه‌ای که امروزه نقش حیاتی در موفقیت کسب‌وکارهای دیجیتال ایفا می‌کند.

همزمان با برگزاری رقابت‌های ۶ گانه، بخش ایستگاه کار با محوریت مرکز توسعه سرمایه انسانی پارک فناوری پردیس به‌منظور هم‌افزایی میان نخبگان مسابقات و بازار کار صنعتی فعال شده است.

جاب‌میت؛ حذف فرآیندهای فرسایشی استخدام با گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره

بخش جاب‌میت (Job Meet) با هدف دگرگونی در شیوه‌های سنتی جذب نیرو و کوتاه‌تر کردن فرآیند ارسال و بررسی رزومه راه‌اندازی شده است. در این چارچوب، بستری مستقیم و بی‌واسطه برای گفت‌وگوی رودررو میان کارجویان نخبه و مدیران ارشد و تصمیم‌گیر شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فراهم شده تا متقاضیان بر اساس مهارت‌های احرازشده در مسابقات، در کوتاه‌ترین زمان در مسیر شغلی متناسب با تخصص خود قرار گیرند.

تلنت‌استیج؛ همگرایی نیازهای صنعتی و ویترین توانمندی نخبگان

در رویداد تلنت‌استیج (Talent Stage)، شرکت‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی مستقر در پارک، فرصت‌های شغلی، نیازمندی‌های استخدامی و مسیرهای کارآموزی تخصصی خود را به‌صورت شفاف تبیین می‌کنند. متقابلاً، کارجویان و نخبگان شرکت‌کننده نیز با حضور بر روی استیج، به ارائه پروژه‌های عملی، نمونه‌کارها و توانمندی‌های فنی خود می‌پردازند تا فرآیند ارزیابی تخصصی در لحظه و در محیطی تعاملی صورت پذیرد.