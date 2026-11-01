به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت نیرو، بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب، بارش‌ها در هفته جاری بخش‌هایی از نیمه شمالی، غرب، جنوب غرب، جنوب شرق و مرکز کشور را دربرمی‌گیرد و در برخی مناطق میزان بارش تجمعی به بیش از ۵۰ میلی‌متر خواهد رسید.

بر اساس این گزارش، در میان حوضه‌های آبریز درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با میانگین بارش ۶.۸ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۴۲.۳ میلی‌متر و حوضه خلیج فارس و دریای عمان با میانگین ۴.۴ میلی‌متر و بیشینه ۵۳.۱ میلی‌متر، بیشترین میزان بارش را در هفته جاری تجربه خواهند کرد.

در مقابل، حوضه قره‌قوم با میانگین بارش ۲ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۱۷.۱ میلی‌متر، کم‌بارش‌ترین حوضه درجه یک کشور پیش‌بینی شده است.

کارون بزرگ و حوضه سفیدرود تا هراز در صدر بارش‌ها

در میان حوضه‌های آبریز درجه دو نیز حوضه کارون بزرگ با میانگین بارش ۱۰.۸ میلی‌متر و بیشینه نقطه‌ای ۵۳.۱ میلی‌متر و حوضه رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز با میانگین ۱۴ میلی‌متر و بیشینه ۴۲.۳ میلی‌متر، بیشترین بارش را در این گروه خواهند داشت.

۶ استان در جمع پربارش‌ترین مناطق کشور

بر اساس پیش‌بینی مؤسسه تحقیقات آب، بیشتر استان‌های کشور به‌جز برخی مناطق جنوبی با بارش مواجه خواهند شد. در این میان، استان‌های گیلان، مازندران، کرمان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری و لرستان با بارش تجمعی ۲۵ تا ۵۰ میلی‌متر، بیشترین مقادیر بارش را در هفته جاری خواهند داشت.

این پیش‌بینی در حالی است که گستره بارش‌ها علاوه بر مناطق شمالی و غربی، بخش‌هایی از جنوب شرق و مرکز کشور را نیز شامل می‌شود.