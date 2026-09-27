به گزارش خبرگزاری مهر، بر پایه گزارش موسسه تحقیقات آب، برای هفته جاری، وقوع بارش‌ها در نوار شمالی، شمال شرق و شمال غرب کشور مورد انتظار است و در این مناطق، مقادیر تجمعی بارش ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، در هفته جاری، از میان حوضه‌های درجه یک کشور، حوضه دریای خزر با مقدار میانگین بارش ۳.۱ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۶.۷ میلی‌متر دارای بارش خواهد بود. همچنین حوضه مرزی شرق با مقدار میانگین بارش صفر و بیشینه بارش نقطه‌ای ۳.۷ میلی‌متر، کم‌باران‌ترین حوضه درجه یک کشور خواهد بود.

از میان حوضه‌های درجه دو کشور، حوضه سفیدرود بزرگ با مقدار میانگین بارش ۲.۶ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۶.۷ میلی‌متر و حوضه رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز با مقدار میانگین بارش ۶ میلی‌متر و بیشینه بارش ۲۱.۴ میلی‌متر، پرباران‌ترین حوضه‌های درجه دو کشور خواهند بود.

همچنین، از میان استان‌های کشور نیز استان‌های خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، همدان، البرز و شمال تهران دارای بارش خواهند بود که در این میان، استان‌های مازندران، البرز و قزوین با مقدار بارش تجمعی ۱۰ تا ۲۵ میلی‌متر در هفته جاری، پربارش‌ترین استان‌های کشور خواهند بود.