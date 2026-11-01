به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، دونالد بلوم از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا با اتخاذ سیاست همیشگی چماق و هویچ این کشور مقابل کشورهای مستقل، در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در سخنانی تبلیغاتی ادعا کرد که آمریکا برای مذاکره به سوی ایران دست دراز کرده است، اما در عین حال آمادگی دارد تا مسیر دیگری را در پیش بگیرد!

دستیار وزیر امور خارجه آمریکا در امور شرق نزدیک، این سخنان را در نشست «گفتگوی منامه» (یک نشست امنیتی که در بحرین برگزار می‌شود ) ادعا کرد.

این مقام آمریکایی که نقض عهدهای مکرر کشورش در قبال ایران، از خروج یکجانبه ترامپ از برنامه اقدام جامع مشترک (برجام) تا لغو یکجانبه تفاهم اسلام آباد (از سوی رئیس جمهور کشورش) را به یاد نمی آورد، مدعی شد: دست مذاکره به سوی ایران دراز شده و کانال‌ های مربوطه همچنان باز و فعال هستند. با این حال، آمادگی داریم که مسیر دیگری را در پیش بگیریم. ما به هیچ وجه نمی‌توانیم اجازه دهیم که ایران این منطقه و اقتصاد جهانی را به گروگان بگیرد!