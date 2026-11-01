راستینه: ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر درصف انتظار حج هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۱۰ آبان‌1405) این کمیسیون، عنوان کرد: امروز کمیسیون فرهنگی مجلس در راستا و در اجرای مسئولیت‌های نظارتی خود جلسه‌ای با مسئولین سازمان حج و زیارت کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده معزز ولی فقیه در سازمان حج و زیارت و علیرضا رشیدیان رئیس این سازمان و معاونین مربوطه به منظور بررسی موضوعات حج تمتع و عمره و سفرات زیارتی عتبات عالیات داشت؛ که نکات مهمی در گزارش رئیس سازمان حج و زیارت مطرح شد و در راستای این نکات نمایندگان کمیسیون دغدغه‌ها و مطالبات مردمی را ارائه و طرح موضوع کردند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی ادامه داد: یکی از مطالبات مهم مردم که در این جلسه طرح و بحث شد، بحث ثبت‌نام مردم برای سفر حج در سال‌های گذشته است که مبالغ ثبت‌نامی در حساب‌های بانک ملی وجود دارد، اما متاسفانه به دلیل کاهش ارزش پول ملی، بانک ملی نسبت به همسان‌سازی نرخ ثبت‌نامی با هزینه‌های تورمی اقدامی نکرده است و طبیعتاً ثبت‌نام کنندگان در سال‌های بعد باید هزینه‌های هنگفتی را پرداخت کنند، که این مورد اعتراض مردمی است و در این خصوص باید سازوکارهایی تدبیر و پیش‌بینی شود؛ به همین منظور مقرر شد جلسه‌ای با حضور مسئولان امور فرهنگ سازمان برنامه و بودجه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت بررسی چگونگی محاسبه نرخ تنزیل در بودجه‌های سنواتی و مخصوصا در بودجه ۱۴۰۶، برگزار و تصمیماتی گرفته شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس با اشاره به گزارش رئیس سازمان حج و زیارت درخصوص میزان ثبت‌نامی‌ها و افراد در صف انتظار سفر حج؛ عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر ۸۰۰ هزار نفر در صف انتظار حج تمتع قرار دارند و با توجه به سهمیه زیارتی ما در کشور عربستان، این موضوع یک انتظار طولانی را برای ثبت‌نام‌کنندگان برای حج تمتع ایجاد کرده است، ضرورت دارد اطلاع‌رسانی شفاف به مردم انجام شود. همچنین ضرورتی ندارد که مردم پول‌هایشان را در حساب‌ها نگه دارند که بانک هم نسبت به پرداخت سود سپرده آن‌ها براساس نرخ تنزیل و تورم وارده اقدامی نکند و ارزش پول ثبت‌نام کنندگان ناچیز شود؛ لذا تأکید کمیسیون بر این بود که در این خصوص باید اطلاع‌رسانی شفاف به مردم انجام شود و سازوکارهای لازم برای حراست از حقوق ثبت‌نام‌ کنندگان در بحث حج و انجام شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به صف پنج میلیون نفری مردم در انتظار حج عمره، گفت: با توجه به این صف طولانی، ضرورت دارد سازوکارهای لازم برای فراهم شدن بستر حضور ایرانیان عزیز در حج و عمره بیش از گذشته فراهم شود؛ که در این خصوص هم راهکارها و پیشنهاداتی توسط نمایندگان کمیسیون فرهنگی مطرح و قرار شد سازمان حج و زیارت نسبت به بررسی این پیشنهادات اقدام کند. چراکه هرچه شرایط اعزام متقاضیان حج عمره بیشتر فراهم و پیگیری شود، طبیعتاً این صف انتظار کوتاه‌تر می‌شود. لذا راهکارهای اعزام باید تغییر کند و صف انتظار ثبت‌نام کنندگان کاهش پیدا کند.

راستینه با اشاره به افزایش هزینه‌ سفرهای زیارتی، گفت: هزینه‌هایی که در بحث تنوع در سفر زیارتی عتبات عالیات مطرح می‌شود، بعضاً به قدری افزایش پیدا کرده است، که بسیاری از مردم امکان سفر زیارتی عتبات را از دست می‌دهند، لذا در این جلسه مقرر شد سازمان حج و زیارت نسبت به توسعه سفرهای ارزان در بحث عتبات عالیات برنامه مفصلی را طراحی کند و سفرهای ارزان را به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم برای فراهم شدن سفر زیارتی عتبات عالیات در دستور کار قرار دهند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: همچنین مقرر شد درخصصو بررسی راهکارهای لازم برای کاهش هزینه‌های سفرهای زیارتی بر اساس سند جامع زیارت که در برنامه هفتم تکلیف دستگاه‌ها است، سازمان حج و زیارت پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه دهد و به‌زودی جهت پیگیری اجرایی‌سازی سند جامع زیارت که در برنامه هفتم است و براساس آئین‌نامه دولت باید مسئولیت‌های دستگاه‌ها در آن مشخص شود، جلساتی برگزار خواهد شد.