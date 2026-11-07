محمد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسدود شدن محور ارتباطی پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته خبر داد و اظهار کرد: بارش شدید باران، مه غلیظ و ریزش سنگ در مسیر، شرایط تردد در این محور را ناایمن کرده است.

وی افزود: با توجه به وضعیت موجود و نبود ایمنی کافی، عبور و مرور تمامی وسایل نقلیه در محدوده گردنه تته تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پاوه از رانندگان خواست تا زمان اعلام رسمی بازگشایی مسیر، از ورود به محور پاوه به مریوان در محدوده گردنه تته خودداری کنند.

فلاح همچنین بر ضرورت توجه رانندگان به هشدارها و توصیه‌های عوامل راهداری و پلیس راه تأکید کرد و خواستار رعایت محدودیت تردد تا زمان برقراری شرایط ایمن در این محور شد.