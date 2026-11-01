صادرات بیش از ۱.۴ میلیارد دلار کالا از گمرکات کرمانشاه

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح عملکرد صادراتی گمرکات استان کرمانشاه در هفت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون و ۵۳۳ هزار دلار کالا به وزن ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تن از طریق گمرکات استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: بررسی عملکرد گمرکات استان نشان می‌دهد منطقه آزاد قصرشیرین با صادرات ۴۱۷ میلیون و ۳۹۳ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۱۰۹ هزار تن، بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار گرفته است.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه تصریح کرد: این میزان صادرات معادل ۳۰ درصد از ارزش و ۲۹ درصد از وزن مجموع صادرات گمرکات استان در هفت ماهه امسال بوده است.

صادقی با اشاره به عملکرد گمرک خسروی عنوان کرد: این مرز با صادرات ۴۰۶ میلیون و ۸۰۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۶۲ هزار تن، رتبه دوم صادرات استان را در اختیار دارد و سهم آن از ارزش و وزن کل صادرات به ترتیب ۲۹ و ۲۸ درصد است.

وی سومار را سومین گمرک فعال استان از نظر میزان صادرات معرفی کرد و گفت: در بازه زمانی مورد بررسی، ۳۶۹ میلیون دلار کالا به وزن ۹۱۱ هزار و ۲۸۵ تن از طریق این مرز صادر شده که معادل ۲۶ درصد ارزش و ۲۴ درصد وزن کل صادرات استان است.

مدیرکل گمرک کرمانشاه در ادامه به عملکرد سایر گمرکات استان اشاره کرد و افزود: گمرک شیخ‌صله با صادرات ۱۰۶ میلیون دلار کالا به وزن ۲۶۶ هزار تن و سهم ۸ درصدی از ارزش صادرات، در رتبه بعدی قرار دارد.

صادقی ادامه داد: همچنین از طریق گمرک شوشمی ۱۵ میلیون و ۴۸۹ هزار دلار کالا به وزن ۲۴۶ هزار تن صادر شده که یک درصد از ارزش کل صادرات گمرکات استان را شامل می‌شود.

وی درباره عمده محصولات صادراتی استان نیز گفت: میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، انواع میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، محصولات لبنی، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف از مهم‌ترین کالاهایی هستند که در این مدت از گمرکات کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده‌اند.

ناظر گمرکات استان کرمانشاه با اشاره به ظرفیت مرزهای استان در توسعه مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، آمار صادرات هفت ماهه را بیانگر نقش گمرکات استان در تأمین نیاز بازارهای هدف و تسهیل تجارت خارجی عنوان کرد.