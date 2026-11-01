بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید علیدوستی بازیکن سابق فوتبال ایران که سال ها پیراهن تیم ملی را برعهده کرده بود و سابقه سرمربیگری در تیم های مختلف را هم داشت امروز یکشنبه جان به جان آفرین تسلیم کرد.

حمید علیدوستی از مهاجمان سرشناس و تکنیکی فوتبال ایران در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است که به‌ویژه به دلیل گلزنی، بازی هوشمندانه و حضور در فوتبال آلمان شناخته می‌شود.

حمید علیدوستی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ در تهران است و از سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۵ عضو تیم ملی فوتبال ایران بود. وی بخش عمده فوتبال خود را در تیم هما سپری کرد و در تیم های زالرمو آلمان، دارایی، کشاورز و سایپا هم بازی کرده بود.



او از نخستین و بنا بر برخی منابع، نخستین فوتبالیست ایرانی پس از انقلاب بود که به فوتبال باشگاهی اروپا راه یافت. در فصل ۱۹۸۶–۱۹۸۷ برای تیم زالرمو آلمان در بوندس‌لیگای ۲ بازی کرد و در ۳۰ مسابقه ۱۰ گل به ثمر رساند.

حمید علیدوستی در تیم ملی فوتبال ایران ۲۷ ملی انجام داد و ۱۵ گل هم به ثمر رساند. حضور در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ کویت، حضور در جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۴ سنگاپور، حضور در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ و ۱۹۸۶. او به همراه تیم ملی فوتبال ایران مدال برنز جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ را به دست آورده بود.



او هدایت تیم های ملی فوتبال سایپا، پیکان، هما، تراکتورسازی، تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال ایران، تیم ملی نوجوانان ایران (زیر ۱۷ سال) و سرخپوشان را عهده داشته است.

وی در سال‌های اخیر به عنوان مدیر فنی و مسئول آکادمی باشگاه چادرملو اردکان فعالیت می کرد. او پدر ترانه علیدوستی، بازیگر سینمای ایران است.