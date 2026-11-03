به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبال ایران و مدیر فنی باشگاه چادرملو اردکان یزد، صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان با حضور جمعی از اهالی ورزش، فوتبال و سینما در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.



در این مراسم چهره‌های مختلف ورزشی و فوتبالی برای وداع با این پیشکسوت فوتبال ایران حضور پیدا کردند که از جمله آنها می‌توان به محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال و علی پروین، پیشکسوت فوتبال ایران اشاره کرد.



همچنین جمعی از دوستان، همکاران و علاقه‌مندان به فوتبال و سینما در این مراسم حضور داشتند تا آخرین وداع را با حمید علیدوستی داشته باشند.



علیدوستی روز یکشنبه ۱۰ آبان بر اثر ابتلا به بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت. او از چهره‌های شناخته‌شده فوتبال ایران بود که علاوه بر سال‌ها فعالیت در عرصه فوتبال، در سال‌های اخیر به‌عنوان مدیر فنی باشگاه چادرملو اردکان یزد فعالیت می‌کرد.



درگذشت این پیشکسوت فوتبال با واکنش و ابراز تأسف اهالی ورزش همراه شد و جامعه فوتبال ایران یکی از چهره‌های باسابقه خود را از دست داد.