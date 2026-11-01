به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، قطر، عربستان، کویت و شورای همکاری خلیج فارس به هدف قرار گرفتن یک کشتی حامل گاز قطر در تنگه هرمز واکنش نشان دادند.

وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که این کشور حمله به کشتی حامل گاز مایع در خلیج فارس را محکوم می کند و مدعی شد که «این اقدام خطرناک، امنیت دریانوردی بین المللی و امدادرسانی انرژی در سطح جهان را تهدید می کند».

قطر همچنین ادعا کرد که «دوحه حق خود را برای در پیش گرفتن اقدامات لازم منطبق بر قوانین بین المللی برای محافظت از دارایی ها و منافعش محفوظ می داند و طرف های مربوطه تحقیقات لازم را برای روشن شدن جزئیات این حمله آغاز کرده اند».

وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم اعلام کرد: حمله به یک کشتی حامل گاز متعلق به شرکت حمل‌ونقل گاز قطر در آب‌های خلیج فارس را به‌ شدت محکوم می‌کنیم. بار دیگر مخالفت خود را با همه اقداماتی که امنیت و ایمنی کشتیرانی و تأمین انرژی جهانی را تهدید می‌کند، اعلام می‌کنیم.

این وزارتخانه افزود: بر همبستگی خود با کشور برادر قطر در همه اقداماتش برای حفاظت از کشتی‌های حامل گاز و امنیت تجارت بین‌المللی این کشور تأکید می‌کنیم. بر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای تضمین امنیت دریایی تأکید داریم.

وزارت امور خارجه کویت نیز حمله به کشتی حامل گاز طبیعی مایع متعلق به شرکت قطری را هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس، به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی غیرقابل قبول دانست. این وزارتخانه ادعا کرد که چنین اقداماتی تهدیدی جدی برای امنیت و ایمنی دریانوردی و همچنین تأمین انرژی در سطح جهان به شمار می‌روند.

کویت همبستگی کامل خود را با قطر را اعلام و تأکید کرد که در کنار این کشور ایستاده و از تمامی اقداماتی که برای حفاظت از امنیت و منافع خود و صیانت از تأسیسات و اموالش انجام می‌دهد، حمایت می‌کند.

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم در واکنش به این اتفاق گفت: هدف قرار دادن نفتکش‌های حامل انرژی، تشدید خطرناک تنشی است که امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. گذرگاه‌های دریایی باید برای کشتیرانی و تجارت ایمن باقی بمانند. درباره پیامدهای هدف قرار دادن کشتی‌های حامل گاز بر محیط زیست دریایی و تداوم جریان انرژی هشدار می‌دهیم. از تدابیر و اقدامات قطر برای حفظ منابع و حفاظت از اموالش حمایت می‌کنیم.

شرکت حمل‌ونقل گاز قطر پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع متعلق به این کشور شامگاه جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، هنگام عبور از خلیج فارس هدف اصابت اشیای ناشناس قرار گرفت.

این شرکت در اطلاعیه‌ای که در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، افزود که هیچ‌یک از خدمه کشتی در این حادثه آسیب ندیده‌اند و این رویداد خسارت زیست‌محیطی نیز به همراه نداشته است.