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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۴۷

یکی از کانون‌های آلودگی رودخانه قشلاق مهار شد

یکی از کانون‌های آلودگی رودخانه قشلاق مهار شد

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: با راه‌اندازی تصفیه‌خانه کشتارگاه مرغ پر سنندج، ورود فاضلاب خام این واحد به رودخانه قشلاق متوقف و یکی از کانون‌های آلودگی این رودخانه برطرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: جلوگیری از ورود پساب واحدهای صنعتی و تولیدی به رودخانه قشلاق و رفع کانون‌های آلودگی این رودخانه، از اولویت‌های زیست‌محیطی استان و از الزامات رفع موانع آبگیری سد ژاوه است.

وی افزود: در دو سال گذشته، با تشدید پایش‌های زیست‌محیطی و نظارت کارشناسان محیط زیست، شناسایی و برخورد با منابع آلاینده در مسیر رودخانه قشلاق با جدیت دنبال شده و ساماندهی فاضلاب‌های صنعتی و بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به راه‌اندازی تصفیه‌خانه کشتارگاه مرغ پر سنندج بیان کرد: این طرح پس از اجرای دو فاز عملیاتی طی دو سال و با صرف اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید و اکنون ضمن جلوگیری از ورود فاضلاب خام به رودخانه، پساب خروجی آن نیز به استانداردهای لازم رسیده است.

زندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کنترل سایر منابع آلاینده رودخانه قشلاق ادامه داد: تصفیه‌خانه کشتارگاه دام سنندج نیز سال گذشته تکمیل و راه‌اندازی شد و ایجاد سامانه تصفیه پساب صنعتی و بهداشتی پتروشیمی کردستان نیز در دست اقدام است.

وی با قدردانی از همکاری صاحبان صنایع در اجرای الزامات زیست‌محیطی تأکید کرد: پایش و نظارت بر فعالیت صنایع آلاینده استان با هدف جلوگیری از ورود پساب‌های غیراستاندارد به منابع آبی همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، تصفیه‌خانه فاضلاب شهر سنندج و روستاهای بالادست سد ژاوه نیز در اسرع وقت ساماندهی شود تا موانع زیست‌محیطی آبگیری این سد به‌طور کامل برطرف شود.

کد مطلب 6996834

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