به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی بزرگداشت ۱۳ آبان، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، عصر یکشنبه به ریاست محمد مبیّن فرماندار کرمانشاه و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح و نهادهای فرهنگی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست، سرهنگ بهشتی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت حمایت مردمی از نیروهای مسلح اظهار کرد: پشتیبانی ملی از نیروهای مسلح یکی از ارکان مهم بازدارندگی در برابر تهدیدات و اقدامات بیگانگان است.

وی با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح برای پاسخ فوری، قطعی، بدون محدودیت جغرافیایی و اثرگذار افزود: این فرمان پیش‌تر نیز صادر شده بود، اما در شرایط کنونی و با توجه به تهدیدات رسانه‌ای آمریکا و رژیم صهیونیستی، بازتاب بیشتری پیدا کرده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه با تأکید بر جایگاه ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: این روز تنها به مناسبت روز دانش‌آموز محدود نمی‌شود، بلکه سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و روز استکبارستیزی نیز به شمار می‌رود؛ رویدادی که امام خمینی (ره) از آن به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.

بهشتی بر ضرورت مشارکت همه مجموعه‌ها برای برگزاری باشکوه راهپیمایی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، رسانه‌ها، گروه‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، بسیج و اقشار مختلف باید در اجرای این مراسم نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین از آمادگی سپاه استان برای تأمین خودروهای پشتیبان و فراهم کردن هماهنگی‌های امنیتی و پشتیبانی مراسم خبر داد و خواستار فضاسازی شهری، تبلیغات محیطی، تقویت سیستم صوتی و افزایش ناوگان اتوبوس‌رانی، به‌ویژه برای جابه‌جایی دانش‌آموزان شد.

محمد مبیّن، فرماندار کرمانشاه، نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین و روشنگری درباره تحولات منطقه اظهار کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان می‌تواند پیام حمایت از نظام، رهبری و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را به جهان منتقل کند.

وی با اشاره به مناسبت‌های تاریخی این روز افزود: ۱۳ آبان یادآور روز دانش‌آموز، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سالروز تبعید امام خمینی (ره) و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام است.

فرماندار کرمانشاه با اشاره به روند تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این تقابل در طول ۴۷ سال گذشته در قالب تحریک رژیم بعث برای آغاز جنگ تحمیلی، ترور، تحریم و اعمال فشارهای مختلف ادامه داشته است.

مبیّن همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران تصریح کرد: تلاش برای محاصره دریایی، اعمال فشار بر کشورهای همسایه و ایجاد ناامیدی و اختلاف در داخل کشور از جمله اقداماتی است که به گفته وی با هدف تضعیف اتحاد ملی دنبال می‌شود؛ در حالی که انسجام و آرامش مردم از عوامل نگرانی دشمنان است.

وی بر لزوم تبیین جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: در برنامه‌های هفته استکبارستیزی باید ابعاد این جنایت‌ها، به‌ویژه شهادت دانش‌آموزان از جمله شهدای دانش‌آموز میناب و کرمانشاه، برای دانش‌آموزان و دانشجویان تشریح شود.

فرماندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: اهمیت روشنگری و حضور اثرگذار در میان نسل جوان کمتر از برگزاری راهپیمایی نیست و باید این پیام منتقل شود که ملت ایران در برابر زبان زور تسلیم نمی‌شود و با عزت و اقتدار از منافع ملی، انقلاب و مردم دفاع می‌کند.

مبیّن در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست هماهنگی‌های لازم را برای تأمین پشتیبانی و امکانات لجستیکی انجام دهند تا راهپیمایی ۱۳ آبان در کرمانشاه با حضور گسترده مردم و مشارکت همه بخش‌ها برگزار شود.