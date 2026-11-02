سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:بر اساس آخرین داده‌های دریافتی ایستگاه‌ها، طی بازه زمانی روز گذشته، بیشترین میزان بارش‌ها در شهر ایلام با ۱۷.۳ میلی متر ثبت شده است.

وی افزود: در همین مدت، در شهرستان لومار ۱۴.۸ میلی‌متر، آبدانان ۱۲.۳ میلی‌متر، دره‌شهر ۱۱.۲ میلی‌متر، سرابله ۷.۸ میلی‌متر، ایوان ۶.۴ میلی‌متر، مهران ۵.۳ میلی‌متر و دهلران ۲.۴ میلی‌متر بارش گزارش شده است. همچنین پیش از این نیز در ایستگاه مهران طی مدت سه ساعت، ۱۸.۵ میلی‌متر بارندگی به ثبت رسیده بود.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام از صدور هشدار سطح نارنجی (شماره ۱۴) برای کل استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به تقویت شاخص‌های ناپایداری، این سامانه از روز یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه فعال خواهد بود.

وی تشریح کرد: ماهیت بارش‌های این سامانه رگباری است و در مدت‌زمان کوتاه، حجم زیادی از آب فرود می‌آید. وقوع رعد و برق، تندبادهای لحظه‌ای، بارش تگرگ در مناطق مستعد، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌رو است.