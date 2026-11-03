صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۱۲ آبان) در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، استان‌های ساحلی خزر، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: روز چهارشنبه (۱۳ آبان) این سامانه بارشی در مناطق شمال شرق، شرق و جنوب شرق کشور فعال خواهد بود.

ضیائیان ادامه داد: از اواخر روز چهارشنبه ( ۱۳ آبان) و طی پنجشنبه (۱۴ آبان)، با ورود موج بارشی جدید به کشور، بارش‌ها بار دیگر در نیمه غربی کشور آغاز می‌شود. همچنین روز جمعه (۱۵ آبان) در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، بخش‌هایی از جنوب، شمال شرق و استان‌های ساحلی خزر بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی بارش برف و یخبندان موقت در ارتفاعات تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در ادامه درباره پیش‌بینی وضعیت جوی تهران گفت: آسمان تهران امروز (۱۲ آبان) نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد رخ می‌دهد. همچنین حداقل دمای تهران ۱۵ و حداکثر دما ۲۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده بیان کرد: در این مدت آسمان استان کمی ابری تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ می‌دهد.

سامانه بارشی جدید پنجشنبه به تهران می‌رسد

ضیائیان تصریح کرد: تا پایان امروز سه‌شنبه (۱۲ آبان)، با عبور سامانه بارشی از استان تهران، در برخی ساعات به‌ویژه در مناطق شمالی و غربی استان، بارش باران و گاهی رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: در ارتفاعات بالادست استان تهران نیز احتمال وقوع رگبار برف و یخبندان موقت سطح زمین وجود دارد. همچنین در برخی ساعات مه رقیق و کاهش شعاع دید و در مناطق مستعد بارش تگرگ دور از انتظار نیست.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: از بعدازظهر روز پنجشنبه (۱۴ آبان)، فعالیت سامانه بارشی دیگری در پایتخت آغاز خواهد شد.