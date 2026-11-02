علی لقمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات تصمیم جدید دولت درباره طرح کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: با هدف هدفمندتر شدن حمایت‌های معیشتی و تمرکز منابع بر خانوارهای کم‌برخوردار، اعتبار کالابرگ ۴۴ میلیون نفر در کشور ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد و به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

وی افزود: در مقابل، حدود ۱۵ میلیون نفر از فهرست مشمولان خارج می‌شوند و سایر افراد واجد شرایط همچنان اعتبار یک میلیون تومانی دریافت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به وضعیت مشمولان در استان گفت: از مجموع ۲ میلیون و ۵۵۹ هزار نفر مشمول طرح کالابرگ در گیلان، اعتبار یک میلیون و ۴۶۵ هزار نفر افزایش می‌یابد، ۴۵۴ هزار نفر از فهرست دریافت‌کنندگان خارج می‌شوند و حدود ۶۴۰ هزار نفر نیز اعتبار یک میلیون تومانی خود را دریافت می‌کنند.

لقمانی همچنین درباره افرادی که موفق به ثبت اطلاعات در سامانه خوداظهاری نشده‌اند، بیان کرد: حدود ۱۰ میلیون نفر از مشمولان افزایش اعتبار در کشور، خوداظهاری خود را ثبت نکرده‌اند، اما همچنان مشمول افزایش اعتبار هستند و سامانه مربوطه طی روزهای آینده برای ثبت اطلاعات این افراد بازگشایی خواهد شد.

وی هدف از اجرای این تصمیم را تقویت حمایت‌های معیشتی از اقشار کم‌برخوردار عنوان کرد و از همراهی مردم در شرایط ویژه کشور قدردانی کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ نیز گفت: تمامی مطالبات این فروشگاه‌ها تا ۱۵ مهرماه تسویه شده است