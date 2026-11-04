به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه هم‌زمان با ورود پیکر مطهر سه شهید خوشنام هشت سال دفاع مقدس به کهگیلویه و بویراحمد، آیین استقبال از این لاله‌های خونین در شهر یاسوج برگزار شد.

در این آیین معنوی، پیکرهای مطهر شهدا بر دوش نیروهای نظامی و عشایر و مردم حمل شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

تابوت‌های مزین به پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و گل‌های سرخ، در میان جمعی از نیروهای نظامی و همراهان، جلوه‌ای از شکوه و معنویت این مراسم را به تصویر کشید.

قرار است پیکرهای مطهر این سه شهید گمنام پس از آیین استقبال، در نقاط مختلف استان حضور یابند و در برنامه‌های معنوی شهرستان‌ها مورد استقبال مردم قرار گیرند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم تشییع استانی این شهدا هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

حضور این شهدای والامقام، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری در جامعه است.