به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرح ملی کشاورزی حفاظتی در استان لرستان، عملیات کشت گندم در سایت الگویی دیناروند با استفاده از دستگاه کشت مستقیم و با همکاری شرکت همکار اجرا شد.

در این برنامه، گندم رقم «جام» پس از برداشت محصول نخود و در قالب تناوب زراعی نخود ـ گندم کشت شد. میزان بذر مصرفی در این عملیات ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار بود و بذرها پیش از کاشت با کود زیستی فسفر ۲ و اسید هیومیک بذرمال شدند. همچنین برنامه تغذیه گیاهی بر اساس نتایج آزمون خاک تنظیم و اجرا شد.

تأکید بر کاهش خاک‌ورزی و حفظ بقایای گیاهی

بابایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، در جمع کشاورزان و بهره‌برداران منطقه، با تشریح ضرورت توسعه کشاورزی حفاظتی، حفظ منابع پایه تولید را از اهداف اصلی این روش دانست و بر کاهش عملیات خاک‌ورزی، نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک، رعایت تناوب زراعی و مدیریت بهینه رطوبت خاک تأکید کرد.

وی با اشاره به تداوم اجرای این طرح در دومین سال افزود: پایش مستمر وضعیت خاک و بررسی نتایج به‌کارگیری روش‌های کشاورزی حفاظتی برای ارزیابی اثربخشی این شیوه‌ها ضروری است و استمرار اجرای آن‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت خاک، کاهش فرسایش و حفظ رطوبت کمک کند.

تناوب زراعی؛ راهکاری برای پایداری تولید

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اجرای تناوب نخود ـ گندم در سایت الگویی دیناروند اظهار کرد: تناوب صحیح زراعی در کنار حفظ بقایای گیاهی و کاهش خاک‌ورزی، زمینه حرکت به سمت تولید پایدار را فراهم می‌کند.

بابایی ابراز امیدواری کرد نتایج حاصل از اجرای این سایت الگویی، زمینه آشنایی بیشتر کشاورزان منطقه با روش‌های کشاورزی حفاظتی و گسترش آن در مزارع را فراهم کند.

در این برنامه، محمدی‌پور مدیر زراعت سازمان، صلواتی کارشناس کشاورزی حفاظتی، فلاحتی مسئول زراعت شهرستان خرم‌آباد، رضا بابایی مسئول مرکز جهاد کشاورزی دیناروند و همکاران این مرکز، نماینده شرکت همکار، راد کشاورز مجری طرح و جمعی از کشاورزان پیشرو حضور داشتند.

اجرای دومین سال سایت الگویی دیناروند در چارچوب طرح ملی کشاورزی حفاظتی، با هدف ترویج روش‌های نوین مدیریت خاک، صیانت از منابع آب و خاک، کاهش فرسایش و حرکت به سوی پایداری تولید محصولات زراعی در لرستان دنبال می‌شود.