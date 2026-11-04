به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک یکی از تلخ‌ترین اتفاقات کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در قزاقستان شکست غیرمنتظره کامران قاسم‌پور و حذف زودهنگام او از گردونه رقابت‌ها بود؛ کشتی‌گیری که یکی از امیدهای اصلی ایران برای کسب مدال طلا محسوب می‌شد، اما در دومین مبارزه خود مقابل مالیک شاوایف از قرقیزستان در حالی که یک بر صفر پیش بود با ضربه فنی شکست خورد تا یکی از عجیب‌ترین نتایج این دوره از مسابقات رقم بخورد.

قاسم‌پور پیش از این در نخستین مبارزه خود موفق شده بود ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک پاریس از بلغارستان را شکست دهد و با این پیروزی نشان دهد همچنان یکی از مدعیان جدی وزن ۸۶ کیلوگرم است. با این حال شکست مقابل حریف قرقیزستانی همه معادلات را برهم زد. شاوایف در دور بعد با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کایل دیک آمریکایی شد تا قاسم‌پور فرصت حضور در گروه بازنده‌ها را هم از دست بدهد و خیلی زود به کار خود در مسابقات جهانی پایان دهد.

از دوران یزدانی و تیلور تا روزهای تازه در ۸۶ کیلوگرم

وزن ۸۶ کیلوگرم یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین اوزان کشتی آزاد جهان در سال‌های گذشته بود. وزنی که رقابت‌های تماشایی حسن یزدانی و دیوید تیلور آمریکایی، آن را به یکی از کانون‌های توجه علاقه‌مندان کشتی تبدیل کرده بود. تقابل‌های این دو کشتی‌گیر بارها به مسابقاتی فراموش‌نشدنی تبدیل شد و نام این وزن را بیش از گذشته بر سر زبان‌ها انداخت.

اما شرایط در دو سال اخیر تغییر کرده است. دیوید تیلور از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد و حسن یزدانی نیز پس از دو بار جراحی کتف و دوری طولانی‌مدت از میادین، تصمیم گرفت در وزن ۹۷ کیلوگرم به کار خود ادامه دهد. یزدانی در نخستین حضور جهانی خود در این وزن، در مسابقات ۲۰۲۶ به مدال برنز رسید. پس از تغییر وزن یزدانی، کامران قاسم‌پور یکی از جدی‌ترین گزینه‌های ایران برای حضور در این وزن و پر کردن جای خالی یزدانی به شمار می‌رفت؛ کشتی‌گیری که از نظر فنی توانایی‌های بالایی دارد و به واسطه زیرگیری‌های قدرتمند، اجرای فنون زیبا و کشتی هجومی مورد توجه قرار گرفته است.

چالشی که گریبان قاسم‌پور را گرفت

قاسم‌پور از جمله آزادکارانی است که در سال‌های اخیر مسیر پرنوسانی از نظر وزنی داشته است. او زمانی که در وزن ۸۶ کیلوگرم پشت خط حسن یزدانی قرار داشت، تصمیم گرفت به وزن ۹۲ کیلوگرم برود؛ تصمیمی که اتفاقاً برای او موفقیت‌آمیز بود و توانست دو مدال طلای جهان را در این وزن به دست آورد. اما از آنجا که ۹۲ کیلوگرم وزن المپیکی نبود؛ قاسمپور برای رسیدن به المپیک پاریس ناچار شد به وزن ۹۷ کیلوگرم برود. او در این وزن نتوانست انتظارات را برآورده کند و در نهایت از رسیدن به دوبنده تیم ملی و سهمیه المپیک پاریس بازماند.

پس از آن قاسم‌پور بار دیگر به وزن ۸۶ کیلوگرم بازگشت؛ وزنی که اگرچه در گذشته برای او آشنا بود، اما شرایط بدنی و فیزیکی‌اش نسبت به سال‌های قبل تغییر کرده است. برخی کارشناسان معتقدند ساختار بدنی عضلانی این کشتی‌گیر و درصد پایین چربی بدنش، کاهش وزن و حفظ آمادگی در دسته ۸۶ کیلوگرم را برای او دشوار می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند با افزایش سن و فشار تمرینات چالش‌های بیشتری به همراه داشته باشد.

قاسم‌پور سال گذشته نیز در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی به مدال برنز بسنده کرد و نتوانست به جایگاه مورد انتظار خود برسد. به همین دلیل، بسیاری امیدوار بودند او در مسابقات جهانی امسال با آمادگی بیشتر و بازگشت به شرایط ایده‌آل ناکامی‌های گذشته را جبران کند؛ اما شکست غیرمنتظره مقابل حریف قرقیزستانی نشان داد که هنوز سوال‌های جدی درباره شرایط او در این وزن وجود دارد.

قاسم‌پور باید وزن خود را تغییر دهد؟

پس از شکست قاسمپور در مسابقات جهانی، بحث درباره ادامه فعالیت او در وزن ۸۶ کیلوگرم بار دیگر در میان اهالی کشتی مطرح شد. محسن کاوه پیشکسوت کشتی معتقد است قاسم‌پور برای ادامه دوران قهرمانی خود باید درباره وزن انتخابی‌اش تجدیدنظر کند. این پیشکسوت کشتی با اشاره به شرایط بدنی قاسم‌پور تأکید دارد که او کشتی‌گیر مناسبی برای حضور دائم در وزن ۸۶ کیلوگرم نیست و باید برای آینده خود تغییر وزن را در نظر بگیرد.

به اعتقاد این پیشکسوت کشتی کشتی‌گیری که باید ساعت ۷ صبح وزن‌کشی کند و ساعت ۹:۳۰ روی تشک برود و در یک روز سه تا چهار مسابقه سنگین برگزار کند، باید از شرایط بدنی مناسبی برخوردار باشد. او معتقد است قاسم‌پور با توجه به ساختار بدنی خود و دشواری رعایت وزن قانونی، در این دسته با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد و ادامه فعالیتش در وزن ۸۶ کیلوگرم را چندان موفقیت‌آمیز نمی‌بیند.

میرعمادیان دیگر پیشکسوت کشتی آزاد، نیز درباره شرایط قاسمپور در این وزن معتقد است که او در یکی از دشوارترین مسیرهای مسابقات جهانی قرار داشت. قاسم‌پور ابتدا توانست رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان را شکست دهد اما در ادامه مقابل حریف قرقیزستانی با وجود تلاش برای اجرای فن، ضربه فنی شد. با توجه به ساختار بدنی عضلانی و درصد پایین چربی، کاهش وزن و حضور در دسته ۸۶ کیلوگرم برای او دشوار است؛ مسئله‌ای که با افزایش سن و بالا رفتن فشار تمرینات می‌تواند نمود بیشتری داشته باشد.

به اعتقاد این پیشکسوت، اگر محمد نخودی گزینه اصلی حضور در وزن ۸۶ کیلوگرم نباشد، قاسم‌پور باید بتواند برای مسابقات جهانی ۲۰۲۷ وزن قانونی این دسته را با شرایط بدنی مناسب تأمین کند؛ در غیر این صورت مسیر او برای حضور در ترکیب تیم ملی در المپیک لس‌آنجلس با چالش جدی مواجه خواهد شد.

آینده مبهم گلادیاتور؛ بازگشت به اوج یا تغییر مسیر؟

شکست قاسم‌پور در قزاقستان را نمی‌توان صرفاً یک باخت غیرمنتظره در یک مسابقه دانست. این نتیجه یک دیگر مسئله انتخاب وزن مناسب و شرایط بدنی این کشتی‌گیر را به یکی از موضوعات مهم کشتی آزاد ایران تبدیل کرده است. قاسم‌پور همچنان از توانایی فنی و تجربه بالایی برخوردار است و نمی‌توان با یک شکست، توانایی‌های او را زیر سؤال برد؛ اما واقعیت این است که برای رسیدن به المپیک، باید از همین حالا درباره مسیر آینده او تصمیم‌گیری دقیقی صورت بگیرد.

با توجه به اینکه وزن ۸۶ کیلوگرم یکی از اوزان پرترافیک و دشوار کشتی جهان است، صرفاً توانایی فنی برای موفقیت در آن کافی نیست و کشتی‌گیر باید بتواند در کنار مهارت، شرایط بدنی مناسبی نیز برای چند مبارزه سنگین در یک روز داشته باشد. حالا پرسش اصلی این است که آیا قاسم‌پور می‌تواند با حفظ وزن ۸۶ کیلوگرم دوباره به روزهای اوج خود بازگردد یا اینکه برای ادامه مسیر قهرمانی باید بار دیگر به فکر تغییر وزن باشد؟ پاسخ این سوال می‌تواند آینده یکی از پرافتخارترین آزادکاران ایران را در فاصله کمتر از دو سال تا المپیک لس‌آنجلس مشخص کند.