به گزارش خبرگزاری مهر، سیصد و دوازدهمین نشست علمی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر با موضوع «جرم‌انگاری کودک‌همسری» روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران حوزه فقه و حقوق در قم برگزار می‌شود.

این نشست به همت گروه فقه، حقوق و تکالیف شهروندی پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر برگزار خواهد شد و در آن حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به ارائه بحث درباره موضوع جرم‌انگاری کودک‌همسری می‌پردازد.

همچنین حجت‌الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به‌عنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت و حجت‌الاسلام حسین جوان‌آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دبیری علمی جلسه را بر عهده دارد.

نشست علمی «جرم‌انگاری کودک‌همسری» شنبه ۱۶ آبان‌ماه، ساعت ۱۶ در محل پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر به نشانی قم، خیابان دورشهر، کوچه ۳۰، پلاک ۵۳ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان علاوه بر حضور در محل برگزاری نشست، می‌توانند از طریق پیوند مجازی https://bbb.riicj.com/rooms/ffe-obk-afb-qiq/join در این برنامه شرکت کنند. اطلاعات بیشتر درباره این نشست نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه به نشانی https://riicj.com/news/12101/ در دسترس است.