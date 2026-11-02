سرهنگ هوشنگ صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجرای قوانین مربوط به حفظ اراضی کشاورزی و پیشگیری از گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، کارشناسان واحد امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان طرقبه شاندیز با همکاری شورای حفظ حقوق بیت‌المال شهرستان، ۱۶۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در محدوده شهرک چهار فصل (جنب شرکت مهتاب) شناسایی شد.

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان خراسان رضوی بیان کرد: این اقدامات در چارچوب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اصلاح قوانین مربوط به اجرای قانون مراتع و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی صورت گرفته است. کارشناسان اموراراضی با بررسی میدانی موارد تخلفی را جهت انجام اقدامات قانونی و بازگرداندن اراضی به کاربری اصلی و قانونی، شناسایی و مستندسازی کردند.

وی گفت: برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرقانونی، از جمله احداث سازه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغی، با قاطعیت تمام ادامه خواهد داشت تا از آسیب به زیرساخت‌های کشاورزی و حقوق بیت‌المال محافظت شود.