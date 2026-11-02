به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با فرا رسیدن ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، کمپین آگاهی‌بخشی «فرصت باروری را بشناس» با هدف افزایش شناخت عمومی نسبت به سلامت باروری، تغییرات باروری در گذر زمان و آشنایی با گزینه‌های حفظ باروری در پژوهشگاه ابن سینا برگزار شد.

فرهاد یغمایی، مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا، با اشاره به اهمیت توجه به سلامت باروری در برنامه‌ریزی فردی و اجتماعی اظهار کرد: سلامت باروری یکی از ابعاد مهم سلامت انسان است که آگاهی درباره آن نباید صرفاً به زمان مواجهه با مشکلات باروری محدود شود. شناخت عوامل مؤثر بر باروری، آگاهی از تغییرات مرتبط با سن و آشنایی با روش‌های حفظ باروری می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر افراد را فراهم کند.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این کمپین، اصلاح برداشت‌های نادرست درباره فریز تخمک و معرفی علمی این روش به‌ عنوان یکی از گزینه‌های حفظ باروری است. فریز تخمک می‌تواند برای برخی زنان، با توجه به شرایط فردی و پزشکی، گزینه‌ای قابل بررسی باشد؛ اما تضمینی برای بارداری در آینده نیست و ضرورت انجام آن نیز برای همه زنان یکسان نیست. از این‌رو، تصمیم‌گیری در این زمینه باید بر پایه اطلاعات معتبر، ارزیابی شرایط فردی و مشاوره تخصصی صورت گیرد.

یغمایی با تأکید بر نقش مراکز تخصصی در ارتقای سواد سلامت جامعه ادامه داد: پژوهشگاه ابن‌سینا با برخورداری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و درمانی در حوزه سلامت باروری و درمان ناباروری، تلاش می‌کند علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، در زمینه افزایش آگاهی عمومی و دسترسی جامعه به اطلاعات علمی و قابل اعتماد نیز نقش‌آفرینی کند. به اعتقاد ما، آگاهی‌بخشی مؤثر زمانی محقق می‌شود که افراد بتوانند بدون نگرانی و فشار اجتماعی، شرایط خود را بشناسند و درباره گزینه‌های پیش رو تصمیم بگیرند.

مدیر مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمانی این کمپین با روز فرهنگ عمومی فرصتی برای یادآوری این موضوع است که فرهنگ سلامت تنها به رفتارهای مرتبط با پیشگیری و درمان بیماری‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه شناخت فرصت‌های سلامت، مسئولیت‌پذیری در قبال آن و برخورداری از اطلاعات صحیح برای انتخاب آگاهانه نیز بخشی از فرهنگ عمومی است. شعار این کمپین «فرصت باروری را بشناس؛ قبل از تصمیم، آگاه شو» بر همین رویکرد تأکید دارد.

کمپین «فرصت باروری را بشناس» با انتشار مجموعه‌ای از محتوای آموزشی و اطلاع‌رسانی در قالب پوستر و ویدئوهای کوتاه، به موضوعاتی همچون تغییرات باروری با افزایش سن، آشنایی با فریز تخمک، شناخت افراد واجد شرایط برای بررسی حفظ باروری و اصلاح باورهای نادرست درباره این روش می‌پردازد.