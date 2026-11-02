به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ناصر قلی‌نیا، در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در صبح دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروز بهرام، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا افزود: در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

سرهنگ قلی‌نیا با اشاره به وضعیت جوی محورها گفت: در برخی از محورهای استان‌های گیلان و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

وی به رانندگان توصیه کرد: با توجه به افزایش لغزندگی سطح جاده‌ها در شرایط بارندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کنند، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزند.